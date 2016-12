BOŠKO JANKOVIĆ: U Zvezdi ću igrati za džeparac

Boško Janković bi mogao biti veliko pojačanje Crvene zvezde ove zime.



Pred početak prelaznog roka veliki broj domaćih igrača dovodi se u vezu sa šampionom Srbije. Tako je i sa Zvezdinim detetom Boškom Jankovićem (32), koji se kao fudbaler u potpunosti afirmisao baš na Marakani. Ofanzivni vezni od juna je bez kluba, pošto je letos raskinuo ugovor s Veronom.

- Nisam razmišljao o povratku u Zvezdu u ovom trenutku. Uvek sam bio iskren, pa ću i sada reći da mi je inostranstvo prioritet. O tome razmišljam, ali ne znam šta donosi sutra, tako da moju Crvenu zvezdu nikada ne mogu da isključim iz kombinacije - rekao je Boško Janković.



Zapadna Evropa, čini se, nije u fokusu nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

- Nemam šta da krijem, okrenut sam ponudama s Istoka, kojih, na sreću, ne nedostaje. Čekam finansijski jak angažman. Tu se pre svega radi o klubovima iz Kine i Rusije, kao i iz nekih egzotičnih zemalja.



Crvena zvezda je klub koji se uvek veže uz ime Boška Jankovića.

- Pred svaki prelazni rok sele me u Crvenu zvezdu. To je normalno, jer sam Zvezdino dete. Niko od čelnika koji vode klub me nije zvao, a ja nisam čovek koji bi skrivao neke pregovore. Kad budem odlučio da se vratim u Crvenu zvezdu, kazaću to mnogo ranije. Svestan sam u kakvoj je finansijskoj situaciji moj klub i kad se budem vraćao, neću igrati za novac. Biće mi potreban samo džeparac, jer ću igrati iz zadovoljstva, za svoju dušu i navijače - poručio je Boško Janković.



Tražili ga letos

TANDEM S RUIZOM?



Prošlog leta bilo je kontakata između čelnika Crvene zvezde i Boška Jankovića. Ove zime navijači ga već vide u tandemu sa Džonom Ruizom na levoj i desnoj strani.

- Bilo je u maju i junu nekih kontakata između mog menadžera Zorana Đurića i nekih ljudi iz kluba. Zvezdi je bio potreban brz odgovor zbog Evrope i kvalifikacija iz Lige šampiona, a mi smo imali još neke ponude - otkrio je Janković.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Aleksandar Radonić,Foto: Profimedia