CRNO VEČE ZA LONDONSKE KLUBOVE: Votford šokirao Arsenal, Totenhemu samo bod u Sanderlendu

U veoma neizvesnoj i napetoj utakmici na stadionu Enfild u Liverpulu, nije bilo pobednika.

Liverpul je imao veći posed lopte, ali nije bio bolji rival, a čak je i Čelsi u 76. minutu mogao da dodje do trijumfa, medjutim, Simon Minjole je odbranio jedanaesterac Dijegu Kosti.

Čelsi je u 24. minutu stigao do prednosti, a strelac je bio David Luis iz slobodnog udarca sa oko 25 metara. On je iskoristio nepažnju Minjolea koji je svojim defanzivcima govorio gde da se postave i izveo prekid u trenutku kada to niko nije očekivao.Liverpul je postepeno preuzimao inicijativu posle primljenog gola, a do izjednačenja su stigli u 57. minutu pogotkom Geogrgina Vajnalduma, koji je dobro reagovao posle ubačene lopte Džejmsa Milnera s leve strane.Čelsi je lider šampionata sa 56 bodova, devet više od prvih pratilaca, dok je Liverpul četvrti sa 46.

Fudbaleri Votforda pobedili su večeras u Londonu Arsenal sa 2:1, dok su Sanderlend i Totenhem igrali nerešeno bez golova u utakmicama 23. kola engleske Premijer lige.

Votford je iznenadjujuće iz Londona odneo tri boda i tako udaljio Arsenal iz šampionske trke. Gosti su se gotovo 70 minuta konstantno branili i na kraju uspešno odbranili.Vodeći gol za Votford postigao je Junes Kabul u 10. minutu posle sjajnog udarca iz prekida sa oko 30 metara, da bi samo tri minuta kasnije Troj Dini pokupio jednu odbijenu loptu nakon odbrane Petra Čeha i prosledio je u nebranjenu mrežu "tobdžija".

Arsenal je vrlo brzo uspostavio kontrolu, ali do kraja prvih 45 minuta nije uspeo da dodje do prave prilike za gol i tako uhvati priključak. Londonski klub je u drugom delu još više pojačao pritisak, a posle centaršuta Aleksisa Sančesa s desnog boka strelac jedinog gola za Arsenal bio je Aleks Ivobi u 58. minutu. Ekipa Arsena Vengera, koji na ovom meču zbog suspenzije nije predvodio svoj tim s klupe, do kraja susreta imala je nekoliko dobrih prilika da dodje do trijumfa, a najbolju je propustila u 84. minutu, kada je Lukas Peres posle soloprodora pogodio prečku.Votfordu je ovo prva pobeda posle četiri poraza i tri remija i sada se sa 27 bodova nalazi na 13. mestu, dok je Arsenal "pao" na treće mesto Premijer lige sa 47 bodova, koliko ima i drugoplasirani Totenhem.

Totenhem je na gostovanju protiv Sanderlenda propustio priliku da se približi lideru Čelsiju i još više odmakne Arsenalu."Pevci" su tokom celog meča bili znatno bolji rival od Sanderlenda, imali su znatno veći posed lopte i nekoliko dobrih prilika, ali ipak nisu uspeli da zatresu mrežu rivala.U ostalim utakmicama Premijer lige, Kristal Palas je na gostovanju sa 2:0 pobedio Bornmut, Barnli je sa 1:0 bio bolji od Lestera, dok je Svonsi trijufovao protiv Sautemptona sa 2:1, a Midlsbro i Vest Bromvič igrali su nerešeno 1:1

