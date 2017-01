DEJAN SAVIĆEVIĆ OTVORENO O SVEMU: Ljudi se ovde trude da vam zagorčaju život

Veliki crnogorski i jugoslovenski slikar Vojo Stanić jednom je pokušao da objasni kako nastaju njegove slike.



„Slika mora da ima cjelovitost, bez obzira na to koliko je sitničavo rađena. Dok radiš detalje, misli na cjelinu. To izgleda lako, ali ono što izgleda lako često je najteže. Najteže je biti genije, ali - njemu je lako.“



Je li lako Dejanu Savićeviću, jedinom fudbaleru na svetu koji je proglašen za genija?„Novinar italijanske Gazete delo sport Ðenaro Bovolenta prvi me je nazvao Il Genio“, kaže mi Dejan Savićević. „Međutim, tek u maju 1994, nakon što je u finalu Lige šampiona Milan porazio Barselonu sa 4:0, u Italiji je moj nadimak postao opšteprihvaćen.“



Tokom te sada već čuvene utakmice u Atini, Savićević je dao još čuveniji gol, zbog čega je veliki golman španske reprezentacije Andoni Zubizareta kažnjen: otpušten je iz Barselone. Fudbalski znalci tvrde da ne čudi što je upravo snimkom tog Savićevićevog nezaboravnog i nebranjivog lob udarca, emitovanog na video-bimu, 1999. započela proslava stote godišnjice fudbalskog kluba Milan.



Autor: Foto: Aleksandar Jovanović