DIREKTOR ZVEZDE ŽESTOKO OPLEO PO PARTIZANU Terzić: Tamo nisu problem pare, već OVO

Evropska fudbalska unija (UEFA) izbacila je Partizan iz evropskih takmičenja zbog nepoštovanja "finansijskog fer-pleja", odnosno zbog dugovanja koje nije izmirio. Partizan se žalio Sudu za sportsku arbitražu u Lozani (CAS), koji bi uskoro trebalo da donese konačnu odluku.



"Kada vidim kakve je greške napravila administracija Partizana, na osnovu njihovih izjava, o neprepoznavanju funkcionisanja UEFA i samo sistema licenciranja. Kod njih nisu problem bile finansije i njihov nedostatak. Već su imali potpisan reprogram, pa su ga raskinuli, pa potpisali novi. Znači nisu problem bile finansije i njihov nedostatak. Već su imali potpisan reprogram, pa su ga raskinuli, pa potpisali novi. Znači nisu problem bile pare, već nepoznavanje propisa. Znam da to ne može da se dogodi našoj administraciji. Ja sam u klubu dve i po godine, prošao sam mnogo monitoringa i provera. Znam koliko naši ljudi u administraciji i finansijama obraćaju pažnju na svaki detalj, a mi smo klub koji je u mnogo većim finansijskim problemima nego Partizan. Obimnije materijale smo obrađivali i u eksel tabelama slali UEFA. Mi imamo u malom prstu kako funkcioniše sistem licenciranja, koje su naše obaveze, kako se popunjavaju tabele, i ne mogu da shvatim kako su sebi dozvolili takav propust u Partizanu. Greške su moguće, ali Partizan ima malo tih problema", rekao je Terzić u intervjuu za portal redstarbelgrade.info i dodao da ne postoji strah da Crvena zvezda ne dobije licencu.



Terzić je u opširnom intervjuu govorio i o prelaznom roku i o dugu Crvene zvezde.



"Niko te ne pita da li imaš ili nemaš novac. Moramo da budemo šampioni, moramo da imamo igrače da nam se ne bi dešavalo da odlaze. Potpuno je normalno da svaki klub ima 25 licenciranih igrača i Zvezda to ima", rekao je Terzić i prokomentarisao dolazak Pavkova, koji je stigao u Zvezdu za 300.000 evra.



"Za sada je Pavkov prvi špic. Moje mišljenje je da, kada smo išli na pregovore, maksimalno što Zvezda treba da je 200.000 evra i 20 odsto. Ali ajde ako treba da idemo i sa 300.000 evra i 20 odsto. Jedino me boli ovih 30 odsto što smo dali, jer smatram da ne smemo da dajemo više od 20 odsto. Da ga nismo sad auzeli, sledećeg juna bi vredeo dva miliona evra i nismo hteli da ga izgubimo. Dugo sam razgovarao sa Grofom, pitao sam i skaute šta misle", rekao je generalni direktor Zvezde.



On je odgovorio i na pitanje da li sa Grofom Božovićem ima drugačiju viziju tima Crvene zvezde.



"Ne postoje dva čoveka koja isto gledaju na fudbal i mi se u mnogim pogledima razlikujemo. Moje je da mu kažem, a na kraju, uvek mora trenerova da bude poslednja. On odgovara za rezultat. Moje je da mu kažem kako ja mislim, to i to, ali na Božoviću je da preseče na kraju", naveo je on.



Terzić je naveo da je sadašnji napadač Partizana Uroš Đurđević bio na korak od prelasku u Zvezdu.



"Ja sam razgovarao sa Đurđevićem i jesam hteo da se dogovorim, međutim... Nije to baš ni tako bilo da sam se ja dogovorio sa njim, a da ga Grof nije hteo. Ne ide to baš tako pola-pola. Istina je negde između. Umešali su se tu i drugi ljudi, neki menadžeri. On tog dana nije imao menadžera, pa su se posle umešali neki menadžeri i tražili pare za sebe itd... Prema tome komplikovanija je to priča nego što je predstavljeno u medijima. Meni je žao što Đurđević nije došao, jer znam da je Zvezdaš i mislim da je dobar igrač. S druge strane, kad gledate ima i mnogo razloga da ga ne uzmemo. Bio je u Holandiji, pa nije prošao, pa ga dali u Palermo koji je imao opciju da ga zadrži. Kako to objašnjavate? Imali ga za džabe, ali ga nisu hteli", istakao je Terzić.



On je odgovorio i na pitanje kako vidi Zvezdu kroz 5 godina.



"Crvenoj zvezdi ne trebaju ni pare, već samo vreme, ali javnost Zvezdi ne da vreme. Ne daju da se restartuje sistem, da se naprave dva koraka unazad da bi se napravila pet unapred. Da je Zvezda moj klub, znao bih kako da je organizujem. Da imam stabilan mandat na pet godina, znao bih kako da dugoročno stabilizujem Crvenu zvezdu. S obzirom da moram dugoročno da razmišljam, a da kratkoročno donosim odluke, zbog trenutnog rezultata, ne mogu da sprovedem ovo. Moram biti svestan, da u maju ako ne budemo šampioni, neće biti dobro i neće mi dati šansu da ostanem u klubu pet godina. Znam da ukoliko ne budem šampion u maju, da će javnost udariti po meni, i biće uprava napolje, Terziću odlazi", naveo je, između ostalog, Terzić.

