DIRLJIVO Zvonko Milojević: Samo da opet vidim braću!

Teška saobraćajna nesreća koju je doživeo pre devet godina prikovala je nekadašnjeg golmana Crvene zvezde Zvonka Milojevića za invalidska kolica.



Bina, Sale i ekipa



Međutim, on i njegovi prijatelji veruju da će uskoro stati na svoje noge, zbog čega će u nedelju u Trsteniku biti organizovan humanitarni meč, a sav prihod će pripasti popularnom Miloju. Pre nekoliko godina Milojeviću je obezbeđen auto s komandama na volanu, a Dragiša Binić, Nenad Jestrović, Nemanja Vučićević, Saša Ilić i mnogi drugi ne žele da se zaustave na tome.

- Dugujem zahvalnost gospodinu Stojanu Antiću, koji drugi put organizuje ovakav meč, a hvala svima onima koji će doći, kao i onima koji su sprečeni, ali su poručili da dolaze sledeći put. Nije važno da li su iz Partizana ili Crvene zvezde, to su moja crno-bela i crveno-bela braća i jedva čekam da ih vidim. Novac mi jeste potreban, ali potrebno mi je i da se viđam s dragim ljudima i da se družimo - kaže Milojević i dodaje:



Pomaže kum Deki



- Osećam se dobro, mada mi malo smeta ova promena vremena. Oporavljam se u Ribarskoj banji i nigde drugde ne želim da idem, jer sam tu postigao odlične rezultate. Za lečenje je potreban novac, a imam tu sreću da mi pomažu kum Dejan Stanković, menadžer Dejan Veljković, moja Zvezda i mnogi drugi prijatelji. Nisu me zaboravili u ovim teškim trenucima i zbog toga sam presrećan.



Konstantin Radulović

Autor: Fonet