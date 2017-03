DOBRI DUH LESTEROVE BAJKE: Kasper Šmajhel na pragu da zaseni slavu oca

Lesterova fudbalska bajka, posle osvajanja titule u Premijer ligi, nastavlja se i u Ligi šampiona, gde su „lisice“ uspele da savladaju Sevilju i plasiraju se u četvrtfinale najjačeg evropskog takmičenja, a najzaslužniji za veliko slavlje na stadionu King Pauer je golman Kasper Šmajhel.



Danac je u ključnim trenucima susreta, u 80. minutu, pri vođstvu svoje ekipe rezultatom 2:0, uspeo da zaustavi šut Stivena Nzonzija s bele tačke i tako sruši sve snove Andalužana o eventualnim produžecima.

Ovom intervencijom sin legendarnog golmana Mančester junajteda Petera Šmajhela ušao je u istoriju kao prvi čovek koji je u dve eliminacione utakmice Lige šampiona uspeo da odbrani jedanaesterac. Pre toga je 22. februara, u prvoj utakmici u Sevilji, bio uspešniji od Hoakina Koree.

I ne samo to, Kasper je, u stilu imena dobrog duha koje nosi, ove sezone glavni adut engleskog šampiona. Nalazi se u fantastičnoj formi i prema rečima njegovog trenera Krejga Šekspira, u ovom trenutku nema boljeg od njega u Evropi.- Verovatno nema boljeg od njega. On je veoma važan za nas i u utorak uveče su to svi mogli da vide - rekao je Šekspir.

Sutra žreb

BUFON: SAMO DA IZBEGNEMO LESTER



Sinoć su postala poznata imena preostala dva kluba koja će učestvovati u četvrtfinalima Lige šampiona, a žreb za ovu rundu takmičenja najkvalitetnijeg evropskog klupskog takmičenja biće obavljen sutra u 12 časova u sedištu UEFA.

- Samo da ne izvučemo Lester. I to ozbiljno mislim. Eliminisali su Sevilju, dobili samopouzdanje, znaju kako da povrede velike evropske timove i dvomeč s njima bio bi veoma težak, a mogli bismo da izgubimo baš mnogo - kaže legendarni golman Juventusa Đanluiđi Bufon.

KASPER ŠMAJHEL U LIGI ŠAMPIONA 2016/17.



utakmica 6

mečevi bez primljenog gola 5

upućenih udarca ka njemu 21

odbrana 19

odbranjenih penala 2

primljenih golova 2

PENAL MAJSTOR



- Lester 14. februar (na slikama)



- 80. minut pri rezultatu 2:0



- zaustavio šut Stivena Nzonzija



- Sevilja 22. februar



- 14. minut pri rezultatu 0:0



- zaustavio šut Hoakina Koree





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Reuters