DUŠAN TADIĆ ZA KURIR: Ni ručak u Engleskoj ne može bez sarme!

U 2016. godini dobio je Zlatnu loptu FSS, to da mu skandiraju ime na Marakani, novi ugovor od Sautemptona i dozvolu Dragana Stojkovića da ga slobodnu zovu novim Piksijem. Kad se svetla pozornice ugase, sve asistencije, golovi i aplauzi za Dušana Tadića odlaze u drugi plan. Uloga oca i supruga je ona u kojoj se najbolji fudbaler „orlova“ i „svetaca“ najlepše oseća.

- Jedno je kad ste mlad, pa vam drugi pričaju šta znači imati porodicu, voleti svoju decu, a sasvim je drugačiji osećaj kad sami to doživite. U 2016. godini dobio sam ćerku i to smatram najvrednijim događajem u svom životu, pored onog dana kad mi je supruga donela na svet sina Petra - kaže Tadić za Kurir.



Ćerkica je još beba, a kako trogodišnji sin reaguje kada vidi tatu na terenu?

- Kad je na stadionu, onda i on s navijačima skandira moje ime, ljuti se ako me fauliraju ili se raduje ako damo gol. Mislim da sada već shvata šta je fudbal, da mu je tata fudbaler i da ga nekad može videti na televiziji.



Da li pokazuje sklonost ka lopti?

- Kako mi sad izgleda, biće fudbaler! Stvarno voli loptu i, što mi je najzanimljivije, moram ponekad dobro da se potrudim da ga stignem kad trči. Baš je brz, što je verovatno nasledio od supruge Dragane. Ona je svojevremeno bila atletičarka, trčala je na 100 metara s preponama.

Junak prvog dela kvalifikacija za Svetsko prvenstvo... Dušan Tadić sa Aleksandrom Mitrovićem na „Marakani“ Ako bude brz na mamu, a lucidan s loptom na tatu, Srbija bi mogla dobiti novog Mesija iz kuće Tadića?

- Tako nekako, ha-ha-ha!



Kako su se Tadići navikli na život u Sautemptonu?

- Sjajno. Sautempton nije klasičan engleski grad s kišom. Blizu je Londona i uglavnom je lepo vreme, to je luka iz koje je „Titanik“ krenuo na plovidbu bez povratka.



Kako ste proveli novogodišnje i božićne praznike? Kako si se snašao bez sarme za trpezom u Sautemptonu?

- Ne brinem za sarmu, ona je neizbežna za novogodoišnji ručak čak i u Sautemptonu. Tu je supruga, a u goste su nam bili i moja sestra s decom. Baš lepo provodimo ove prve dane 2017. godine - istakao je Dušan Tadić, koji se oporavio od povrede nosa.

- Ako treba, krvariću na svakom meču, samo da odemo na Svetsko prvenstvo - jasan je istinski heroj „orlova“.



Želje

DEDA MRAZE, DAJ NA MUNDIJAL!



Šta očekujete od 2017. godine?

- Očekujem da naša reprezentacija bude nagrađena plasmanom na Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018. godine. Znam da bi to svima nama bila najveća nagrada i najlepši poklon za naš narod, koji je željan radosti zbog uspeha reprezentacije - jasan je Tadić.

Poruka mališanima

DECO, IZAĐITE U PARKOVE!



Kakve su vaše uspomene na novogodišnje proslave iz detinjstva?

- I danas se sećam priredbi kod roditelja u firmi kad smo kao deca dobijali paketiće od Deda Mraza. Dane smo provodili na terenima, a danas klinci igraju igrice na kompjuterima. Nas su jurili da bi nas uveli u kuću, a danas decu izbacuju iz kuće da bi se igrala. Ne osećam se lepo kada prođem krajem u kom sam odrastao i vidim ista ona igrališta bez dece, al‘ šta da se radi, valjda je to sad tako normalno.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Dejan Petković,Foto: Beta,Foto: Dado Đilas