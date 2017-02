Emotivna ispovest Evertona posle rasističkih uvreda: Plakao sam jer moja porodica i ja volimo Srbiju

Brazilac je u prilično emotivnom obraćanju istakao da se u Srbiji oseća kao kod kuće i da zato nije mogao da sakrije suze.

"Čitav mesec smo vredno radili samo sa jednom željom, a to je da se što bolje pripremimo za početak sezone, dobijemo svaku utakmicu i borimo se za šampionsku titulu. Sa tim mislima smo i ušli i u ovaj meč koji smo iako nije bio lak na kraju dobili. Ali zato sve drugo u vezi sa njim želim da zaboravim. Moja porodica i ja smo zavoleli Srbiju i vaš narod, ovde se osećamo kao kod kuće i baš zato nisam mogao da sakrijem suze koje su same nekontrolisano išle jer sam tokom 90 minuta utakmice trpeo rasističke napade, pogrdne nazive sa tribina. Dodatno me je uznemirio i stav protivničkih igrača koji su umesto sve da smire podržavali čitavo dešavanje. Našao sam se u grotlu ljudi bez emocija koji su me samo još dodatno napadali umesto da me zaštite. Želim što pre sve da zaboravim, okrenem se svom timu, porodici i onome što najviše volim fudbalu. I molim vas recimo 'Ne Rasizmu'", poručio je Everton Luis.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport