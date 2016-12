ENGLEZI ODLEPILI ZA MLADIM SRBINOM: Vlahović je novi Ibra

Englezi su poludeli za mladim srpskim gorostasom Dušanom Vlahovićem!



Napadač Partizana opčinio je Ostrvljane, koji su ga predstavili kao „novog Zlatana“ u magazinu Najbolji fudbalski godišnjak za 2017. Englezi su pronašli najbolje fudbalske talente na svetu i u njima pokušali da nađu zamene za velikane današnjice, poput Kristijana Ronalda, Lea Mesija, Nejmara, Zlatana Ibrahimovića, Kuna Agvera...



Fizički superioran



Srpski centarfor, koji će 28. januara napuniti 17 godina, predstavljen je kao veoma mlad, velikog potencijala sa izuzetnim fizičkim predispozicijama. To što se preziva na „ić“ i što fizički dosta podseća na Zlatana Ibrahimovića na terenu izbacilo ga je u prvi plan među svim napadačima njegove generacije u svetu.

Pored Dušana Vlahovića, koga Englezi vide kao novog Ibrahimovića, Ostrvljani smatraju da će Paragvajac Serhio Dijaz biti kao Agvero, Brazilac Gabrijel Žezus kao Nejmar, Portugalac Gonzalo Guedes kao Kristijano Ronaldo, dok su, čini se, preterali s poređenjem svog zemljaka Patrika Robertsa s Leom Mesijem.Magazin Najbolji fudbalski godišnjak u prodaji je od septembra i može se u Britaniji kupiti za 23,99 funti.

The next

ZLATAN IBRAHIMOVIĆ



Ime: Dušan Vlahović

Klub: Partizan

Zemlja: Srbija

Godina: 16



Stopama Mancea - Dušan Vlahović je rodom iz Zemuna, u kojem su stasali veliki igrači Partizana Dragan Mance i Mateja Kežman. Mladi napadač je prve korake napravio u školi fudbala Altina, a potom je prešao u OFK Beograd. Odigrao je i jednu utakmicu za Crvenu zvezdu na turniru prijateljstva u Bijeljini i dao gol, da bi posle toga svoj život i karijeru vezao za Partizan, s kojim ima potpisan profesionalni ugovor do decembra 2018. godine.