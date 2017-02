FERDINAND OGORČEN: Evo kako je legenda Mančestera spustila na zemlju umišljenje zvezde Junajteda

Pogba i Lingard nisu u formi, a Junajted je tek šesti na tabeli Premijer lige sa 15 bodova manje od prvoplasiranog Čelsija.





Pogba se na društvenim mrežama hvali svojom modnom linijom, koju je nedavno pokrenuo, a fudbal mu je izgleda u drugom planu. On se ujedno sa Lingardom hvali proslavom narednog gola za "crvene đavole". Njih dvojica su inače ove sezone postigli samo 10 golova, a koriste svaku priliku da se šale na društvenim mrežama.





Dvojica fudbalera Junajteda su ovim potezima iznervirala navijače "crvenih đavola", kao i neke legende kluba sa Old traforda."Ja sam uvek za šalu, pogotovo na društvenim mrežama. Međutim, kada si šesti na tabeli, ne igraš LŠ i daleko si od pozicija koje vode u to takmičenje naredne sezone, onda se to ne radi. Drago mi je što je Pogba veseljak. Ne pada mi na pamet da mu to zamerim, ali mora da shvati da je izabrao loš tajming. Da su prvi i da osvajaju trofeje, ja bih bio prvi koji bi to podržao. Ali, koliko znam oni u Engleskoj nisu puno toga osvojili", rekao je Ferdinand, koji je sa Junajtedom osvojio Ligu šampiona, 6 titula u Premijer ligi, FA kup i tri Liga kupa.

Autor: Kurir sport