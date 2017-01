(FOTO) SVE JOJ OPROSTIO: Baloteli ponovo zaveo belgijsku lepoticu

Italijanski mediji navode da se Mario pomirio sa Fani i to skoro dve godine pošto su raskinuli. Navodi se da su njih dvoje zajedno viđeni tokom novogodišnjih praznika u Breši gde fudbaler ima kuću.



Izvori bliski fudbaleru tvrde da se Mario ponovo zaljubio u atraktivnu Belgijanku sa kojom je bio veren tokom 2014. godine. On su raskinuli veridbu posle samo nekoliko meseci i to posle EP 2014.





Autor: Kurir sport