FS BEOGRADA: Histerični Terzić sa biografijom u fioci Specijalnog suda za organizovani kriminal

Posle FS Regiona zapadne Srbije i potredsednika FSS Novice Tončeva, oglasio se u Fudbalski savez Beograda.

Posle neuspeha Zvezde u finalu Kupa Srbije, Terzić je tražio smenu prvog čoveka srpskog fudbala Slaviše Kokeze.

"Suočeni sa slikom koja ne priliči srpskom fudbalu i najtrofejnijem klubu na ovim prostorima, a koju kreira Zvezdan Terzić, FS Beograda kao region koji se ponosi imenom Crvene zvezde, izražava žaljenje što njen funkcioner brutalno urušava ugled ove institucije. Pretnjama koje ne priliče ozbiljnom sportskom radniku, pogotovo ne generalnom direktoru evropskog i svetskog šampiona, zabrinuti smo za stanje koje svojom histerijom proizvodi Zvezdan Terzić", kaže se na početku saopštenja FSB.

"Zbog kreativne nesposobnosti da klubu podari rezultate u skladu sa željama velike armije navijača, čovek koji kritikuje nečiju biografiju a njegova se nalazi u fioci Specijalnog suda za organizovani kriminal, ide putem koji vodi samo u zaborav. Pokušavajući uporno i bezuspešno da ubedi fudbalsku Srbiju kako su svi drugi, samo ne on kao glavno i odgovorno lice u klubu, odgovorni za silne promašaje na terenu i van njega, Zvezdan Terzić ponovo sebe stavlja u ulogu begunca. Ranije od pravde, sada od istine. Razočaran što samo on veruje u laži koje plasira, čovek koji svakodnevno zloupotrebljava ime velikog kluba, preti organima Fudbalskog saveza Srbije i podseća javnost na osobu koja ne bira sredstva zarad očuvanja svog ličnog interesa. Bez prihvatanja minimuma odgovornosti za svoj (ne)rad i poteze koji su klub doveli na ivicu ambisa, Zvezdan Terzić kao alternativu tome vidi akciju protiv legalno izabranog rukovodstva FSS zaboravljajući da je upravo on u ostavci još od 8. avgusta 2015. godine", dodake se u saopštenju.

Na kraju se zaključuje:

"FS Beograda nikada više neće dozvoliti da ličnosti kao Zvezdan Terzić kreiraju fudbalsku budućnost u Srbiji, jer njegovo delovanje i maniri potpuno su u suprotnosti sa vrednostima koje fudbal kao sport nosi u sebi".

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(KURIR TV) Delije prozivaju FSS, Grobari pevaju Kokezi





http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: kisalfold.hu