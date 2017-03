GOLMAN OŠTEĆEN ZA 350.000 EVRA Vladimir Stojković: Žrtva sam filmske prevare

BEOGRAD - Vladimir Stojković, golman reprezentacije Srbije, juče je nakratko izašao iz karantina u kom je sa fudbalskom reprezentacijom da bi bio saslušan u Specijalnom tužilaštvu u Beogradu kao oštećeni u postupku koji se vodi protiv bivšeg zamenika predsednika opštine Čukarica i funkcionera DSS Uroša Jankovića.



Kako Kurir saznaje, tokom skoro tročasovnog saslušanja Stojković je ponovio da su ga Janković i njegovi „saradnici“ prevarili i na osnovu falsifikovanih ugovora o kupovini zemljišta na Čukarici oteli mu više od 350.000 evra.



Falsifikovane isprave



- Tačno je da sam saslušan, ali to je sve što mogu da kažem. Ne mogu da govorim o detaljima istrage - bilo je sve što je Stojković juče rekao za Kurir.



Međutim, kako kaže naš dobro obavešteni izvor upućen u istragu, Stojković je tokom tročasovnog saslušanja ponovio da je bio žrtva filmske prevare i pridružio se krivičnom gonjenju osumnjičenih.



Podsetimo, osim Jankovića, zbog sumnje da su prevarili golmana fudbalske reprezentacije, falsifikovali isprave i oštetili ga tokom 2015. i 2016. za oko 30 miliona dinara, istragom su, kako je tužilaštvo saopštilo, obuhvaćeni i fudbalski menadžer Miroslav Stefanović, zatim Vladimir Đurković, kao i Marko Zorić, Slađan Tanić, Aleksandar Rakičević i Isidora Dašić. Oni se sumnjiče da su fudbaleru na osnovu falsifikovane dokumentacije prodali parcele koje nisu bili u njihovom vlasništvu.

- Stojković je juče ispričao da ga je Stefanović, koji je fudbalski menadžer, upoznao sa Urošem Jankovićem i da su ga oni posavetovali da investira novac u zemljište. Kako je objasnio, rekli su da će mu pomoći da kupuje isključivo zemljište koje će ući u „dobru gradsku zonu“ i za tu uslugu im je dao 100.000 evra na ruke - otkriva sagovornik Kurira i navodi da je Stojković rekao da su brzo ušli u kupovinu prve dve parcele, koje su bile regularne. Prvi problemi, kako je prema rečima našeg sagovornika objasnio golman, pojavili su se pri kupovini treće parcele, jer je ona umesto dogovorenih 67 imala 27 ari.



Sporna treća parcela



- Objasnio je da je, s obzirom na to da igra u inostranstvu, ovlastio kuma da u njegovo ime kupuje i prodaje zemljište i da se to nastavilo i posle sporne treće parcele. Kada je posumnjao da s ugovorima nešto nije u redu, kako je objasnio, pozvao je notara čiji je potpis stajao i tada je otkrio da skupe parcele uopšte nisu njegovo vlasništvo, kao i da ljudi koji su se pojavljivali kao prodavci uopšte nisu pravi vlasnici zemljišta koje je kupio - objašnjava sagovornik upućen u jučerašnje saslušanje.

Na slobodi

JANKOVIĆ SE NIJE POJAVIO



Uroš Janković, podsetimo, bio je uhapšen u novembru prošle godine, ali je pušten iz pritvora pošto je platio jemstvo od 50.000 evra. Lisice su mu stavljene u jednom beogradskom lokalu u kom je Stojković njemu i saradnicima doneo 27.000 evra kao „naknadu“ za usluge koje su mu učinili prilikom kupovine zemljišta.



On juče, kako tvrdi naš izvor, nije prisustvovao saslušanju fudbalera, iako je imao pravo na to.

- Tokom iznošenja odbrane tvrdio je da nije počinio krivično delo i da nije prevario Stojkovića - podseća naš sagovornik.

