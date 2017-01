GULIT NAPAO ZVEZDU Vladimir Cvetković: On je lažov Fudbal 19:25, 28.01.2017. 1

Nekadašnji direktor Crvene zvezde Vladimir Cvetković smatra da su bivši fudbaleri Milana opsednuti crveno-belima!



Pre nekoliko dana bivši igrač roso-nera Rud Gulit napao je Crvenu zvezdu zbog utakmice između dva kluba odigrane dva puta na Marakani, 9. i 10. novembra 1988. godine. Gulit je u intervjuu za Gazetu rekao:

- Ljudi ne znaju šta se dogodilo na poluvremenu u svlačionici. Donadoni je dobio udarac u prvom poluvremenu i mnogi su pomislili na najgore. Čuli smo zvaničnog spikera da saopštava neku informaciju i posle toga zvižduke s tribina. Zanimalo nas je o čemu se radi i obratili smo pažnju na ponovljenu objavu, ali na italijanskom, gde nam je saopšteno da je s Donadonijem sve u redu i da nije životno ugrožen. Toliko smo bili besni da je i to bio jedan od razloga što smo izašli silno motivisani da prođemo. Čak je i jedan njihov čelnik ušao posle meča u naš autobus da nam se izvini, ali smo ga mi izbacili napolje.

Beogradska magla... Piksi Stojković i Paolo Maldini

Vladimir Cvetković bio je zapanjen Gulitovom izjavom o utakmici koja će biti zapamćena po magli i prekidu u 64. minutu kod vođstva Crvene zvezde od 1:0, golom Dejana Savićevića. Posle toga, sutradan je odigran novi meč i posle rezultata 1:1, kad su golove postigli Marko van Basten i Dragan Stojković, italijanski tim je sa 4:2 prošao dalje na penale. Donadonija je zamenio baš Gulit.- Gulit laže! Ne znam samo zašto to govori posle 29 godina. Bila je to jedna normalna utakmica i ne znam šta hoće s tim izjavama. Kad su se Vasilijević i Donadoni sudarili glavama, naš lekar je, pored njihovog, pomogao Italijanu. U rekordnom roku je prevezen u bolnicu - rekao je Cvetković.Pre nekoliko meseci je negativno o Zvezdi pričao i Karlo Anćeloti.- Očigledno je da se svi oni veoma dobro sećaju jedne moćne i velike Crvene zvezde! Bez obzira što pričaju negativno o nama, nije to ni tako loše, jer nam prave dobru reklamu. Postoji jedna stara izreka: „Kad pričaš, pazi kako izgovaraš moje ime“. Izgleda da Italijani vrlo dobro znaju ko smo i šta smo - zaključio je Cvetković.

