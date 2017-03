(KURIR TV) ORLOVI SPREMNI ZA GRUZIJU: Ovo je najveći ispit za Srbiju u kvalifikacijama za SP

Srbija će sutra od 18.00 sati gostovati Gruziji. Naši fudbaleri su otputovali u Gruziju.



"Ovo nam je najteži ispit do sada, ne smemo da uđemo po princupu lako ćemo jer nam se to do sada više puta obilo o glavu. Videli smo da imaju neke rupe u odbrani, prekidi bi mogli da budu naša prednost jer smo bolji u skoku, ne smemo da im damo prostor i moramo da budemo na nivou iz mečeva sa Austrijom i Velsom", rekao je Mitrović i podsetio da je selektor Gruzije Vladimir Vajs koji je ranije kao trener Artmedije i Kairata izbacio Partizan i Zvezdu.





Dušan Tadić izjavio je da će Srbija pokušati da iskoristi mane Gruzije.

"Pripremili smo se na najbolji način, dobro smo analizirali rivala, znamo odakle preti opasnost i mislim da ćemo pokazati to na terenu. Imaju par kvalitetnih igrača, imaju individualni kvalitet. Najbitniji je pristup, da ozbiljno uđemo u utakmicu i da im od početka pokažemo da smo kvalitetnija ekipa. Videli smo šta su im mane", rekao je Tadić.Prvo mesto na tabeli grupe D drži Irska sa 10 bodova, dok je Srbija druga sa osam.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport