(KURIR TV) PRVI ČOVEK FSS OČEKIVAO 5:1 Evo šta je Slaviša Kokeza rekao posle pobede ORLOVA u Gruziji

Srbija je u petak u Tbilisiju posle preokreta savladala Gruziju 3:1 i preuzela prvo mesto na tabeli grupe D kvalifikacija za Mundijal u Rusiji.



"Jako važna pobeda, možda najvažnija u dosadašnjem toku kvalifikacija za SP. Sada je situacija lakša, ali ima još dosta da se igra. Na pola puta smo ka SP, imamo još 5 utakmica. Sve je i dalje neizvesno. Nismo ni bliži ni dalji od cilja, ali je naša želja da budemo na SP", rekao je Kokeza i osvrnuo se još jednom na meč u Gruziji.



"Verovao sam u preokret iako smo gubili 1:0. Mislio sam da će da bude 1:5, a ne 1:3! Kako su se momci i stručni štab ponašali, nijednog trenutka nisam sumnjao da ćemo da će rezultat izostati. Nesrećno smo primili gol, ali kako je meč odmicao sve je došlo na svoje mesto. Pobede protiv Moldavije i Gruzije su važne i značajne. Na tim mečevima će da se lomi ko će da ide u Rusiju".



On je pozvao navijače da dođu u velikom broju na naredni meč protiv Velsa, koji je na programu 11. juna u Beogradu.



"Ne bih da prognoziram broj navijača, ali se nadam da će da bude pun stadion. Ovaj stručni štab i momci zaslužuju da bude pun stadion protiv Velsa. Koristim priliku da pozovem navijače da dođu u velikom broju", rekao je prvi čovek FSS.



Kokeza je govorio i o smanjenju broja stranih igrača u Superligi Srbije sa šest na četiri.

"Kada sam postao predsednik Fudbalskog saveza Srbije, u domaćem šampionatu su mogla da igraju četiri igrača iz sveta i dva iz zemalja bivše Jugoslavije. Šta je igrač iz Hrvatske ili Makedonije u Srbiji? Isto što smo i mi kod njih u zemljama - stranac", rekao je Kokeza novinarima Pred tekuću sezone je klubovima Super lige dozvoljeno da koriste po šest stranaca iz bilo kojih svetskih zemalja, a ne četiri plus dva iz bivše Jugoslavije kao što je bilo do tad. Lepše je za nekoga zvučalo da to tako predstavi. Meni je zamereno što sam to nazvao pravim imenom. To je šest stranaca, ništa nismo povećali, već nazvali pravim imenom", kazao je prvi čovek FSS-a.

Odluku je doneo Odbor za hitna pitanja FSS.

"Odbor za hitna pitanja ima identične ingerencije kao Izvršni odbor. To je operativno telo koje čini sedam ljudi, koji mogu lakše, brže i efikasnije da se skupe i završe posao nego telo od 25 ljudi. Uvek će biti zamerki, ali radimo ono što mislimo da je najbolje za naš fudbal, zemlju i reprezentaciju", dodao je on.

Autor: Kurir sport