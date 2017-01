LEGENDARNI NEMAC PRIZNAO: Vidić me je uništio!

"Uvek sam pokušavao da proučim protivničku odbranu. Ponekad protiv sebe imate golmana kao što je Iker Kasiljas ili kako ga mnogi zovu "ubica penala". Tu je i jedan defanzivac, koji te uništi za 90 minuta. To je Nemanja Vidić, on će mi uvek biti u mislima", rekao je Gomez, prenosi "Skaj Sport".



Bivši napadač Štutgarta, Bajerna i Fjorentine kaže da za Srbina nije imao rešenje.



"Mislim da nikada neću zaboraviti utakmice protiv njega dok je igrao u punoj formi za Mančester junajted ili kada su se sastale Nemačka i Srbija. Uništio me je za tih 90 minuta. Nije mi jasno kako 190 centimatera i blizu 90 kilograma težak Srbin može da bude svuda na terenu. Činilo mi se da gde god krenem, on me sačeka. Pokušam desno ili levo, on je tu. Čak i kada napravim prednost, sekund kasnije on je ispred mene i blokira moj šut", rekao je Gomez.

Nemac je imao i poruku za napadače:"Kada ste napadač, i imate Vidića naspram sebe, morate da zaboravite tih 89 minuta, jer u preostalom vremenu možete da dođete u šansu", poručio je.

Podsetimo, Vidića su u Engleskoj zvali stena.

Autor: Kurir sport