MARKO GRUJIĆ NEĆE U DINAMO: Ja da idem u Zagreb? Nikad!

Mladi fudbaler veoma dobro zna šta o njemu misli gazda Dinama Zdravko Mamić, ali kao dete Crvene zvezde i kao momak pred kojim je svetla budućnost u Liverpulu ne želi da napravi korak unazad. Grujić uvažava Dinamo i Mamića, međutim, ne vidi ni promil šanse da prihvati poziv iz Zagreba.



DOBIO „DESETKU“ LIVERPULA



Marko Grujić je u duelu mladih timova Liverpula i Čelsija nosio „desetku“ na leđima, broj koji ne preferira previše, pošto u Liverpulu nosi broj 16, a Zvezdi je imao „osmicu“.

- Nije prvi put da sam nosio „desetku“ kad su mladi timovi u pitanju. Ovo je već četvrti put (smeh). Iskreno, nisam neki ljubitelj „desetke“, mada sam je dobio jer sam igrao plejmejkera. Moja je „osmica“, ona je i dalje u mom srcu - otkrio je Marko Grujić.

- U Dinamo sigurno neću otići. Nikada - bio je jasan Marko Grujić u izjavi za Kurir, da bi potom dodao:- I zimus sam imao ponudu iz Španije da odem na pozajmicu na šest meseci. Liverpul i ja smo ih odbili. Radilo se o Betisu, klubu koji igra u Primeri. Liverpul računa na mene, a ja želim da ostavim trag na Enfildu.Marko Grujić odsustvovao je sa terena više meseci, ali oporavio se od povrede. Kako Kurir saznaje, trener Liverpula Jirgen Klop planira da mu ukaže šansu na nekoj od naredne dve utakmice Premijer lige. Hoće li to biti protiv Mančester sitija u nedelju ili u gradskom derbiju protiv Evertona 1. aprila, odlučiće nemački stručnjak. Mladi Srbin je prošlog vikenda bio najbolji igrač u pobedi nad Čelsijem, kad je reč o mladim timovima dva kluba.- Polako se vraćam na teren posle povređivanja. To je dobro, iako sam imao nešto slabije izdanje u drugom poluvremenu protiv Čelsija. U klubu mi kažu da je to normalno s obzirom na okolnosti. Spreman sam, to je najvažnije, pa i za mečeve u Premijer ligi - rekao je Grujić.Novi selektor mlade reprezentacije Srbije Nenad Lalatović pozvao je Grujića za naredne prijateljske utakmice protiv Švedske i Slovačke, koje će biti igrane 24. i 28. marta, a poslužiće kao pripreme za Evropsko prvenstvo u Poljskoj u junu.

