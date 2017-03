MIHA NE PRAŠTA: Evo zbog čega je Mihajlović ljut na Ljajića

Međutim, novinari su primetili da je tokom prvog poluvremena 'nešto' sugerisao Ademu Ljajiću, a Miha je otkrio da je nezadovoljan njegovim zalaganjem na terenu.

"Veoma me ljuti kada vidim da je igrač blizu njega, a on se ne potrudi da ga zaustavi, već povuče nogu. Ovde svako mora da se bori za svaku loptu a to uključuje i Ljajića", rekao je Mihajlović.

Ljajić je igrao do 65. minuta kada ga je zamenio Boje.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport