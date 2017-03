MIHAJLO PJANOVIĆ PRED DUEL ZVEZDE I SPARTAKA: Nije fraza da su Rusi i Srbi braća

Očekujem nezaboravan spektakl u kojem će uživati navijači i Crvene zvezde i Spartaka, poručio je Mihajlo Pjanović, koji je pre nekoliko godina nosio dres oba kluba.



Fudbaleri Crvene zvezde i Spartaka iz Moskve večeras (18.00) igraju prijateljsku utakmicu na stadionu „Rajko Mitić“. Popularni Pjana kaže da je srećan što Rusi dolaze u Beograd.

- Poznato je koliko su bratski odnosi navijača Delija i Fratrije, dva najveća kluba u Srbiji i Rusiji. Iskreno, jedva čekam da utakmica počne i nadam se pravom spektaklu na tribinama, pre svega dobroj pesmi. Utakmica neće imati takmičarski karakter, ali verujem da će navijači i igrači uživati - rekao je za Kurir Mihajlo Pjanović.



Mihajlo Pjanović igrao je tri godine za moskovski Spartak, od 2003. do 2006. godine.

- Bili su to nezaboravni dani! I danas se naježim kad se setim kako su mi pevali navijači Spartaka. Nemanja Vidić i ja smo imali tu čast da nam kao jedinim strancima Fratrija posveti pesmu. Mnogo stranaca je prošlo kroz Spartak, a samo smo Vidić i ja imali tu privilegiju - priča Pjana.



Nekadašnji centarfor beogradskih i moskovskih crveno-belih otkriva kako Rusi doživljavaju Srbe:

- Sve znaju o nama! Isto onoliko koliko i mi o njima. Mi smo stvarno braća! Nisu to fraze, to je stvarno tako. Doživeo sam. Druga je to dimenzija, treba to doživeti, tamo kod njih, u Moskvi. Postaneš dirnut i ponosan kad neko tako priča o nama.

Spartak iz Moskve 16 godina nije bio prvak Rusije.

- Interesantno je što Spartak i pored toliko velike i uspešne tradicije, kao i podrške u ruskom narodu dugi niz godina nije osvajao titulu. To je klub koji po svim parametrima treba svake godine da igra Ligu šampiona, toliko su veliki. U moje vreme smo tri puta zaredom bili drugi, a ove godine želim im svu sreću da vrate titulu - poručio je Pjanović.



Fudbaleri Zvezde gostovali su u septembru 2014. u Moskvi na otvaranju novog Spartakovog stadiona, a rezultat je bio 2:2.

Pravac Slavija

ŠETNJA SA SPARTAKOVCIMA



Navijači Crvene zvezde Delije pozivaju sve prave i iskrene prijatelje ruskog naroda na zajedničku šetnju sa simpatizerima Spartaka iz Moskve. Skup je danas u 15 časova u parku iznad Slavije, na uglu Birčaninove i Katićeve ulice. Delije poručuju da skup kreće pod parolom „Rusi i Srbi braća zauvek!“.

Autor: Foto: Profimedia