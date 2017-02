MILOŠ NINKOVIĆ ZA KURIR: Ako Srbija pozove, dolazim

Miloš Ninković spreman je da ponovo zaigra za Srbiju ukoliko dobije poziv selektora Slavoljuba Muslina.



Sjajni vezni fudbaler proživljava drugu mladost u Australiji, ubedljivo je prvi sa svojim Sidnejom u ligi, a ne prođe vikend da ne zadivi publiku golom ili asistencijom. Zato i ne čudi što bi predsednik FSS Slaviša Kokeza i selektor Slavoljub Muslin voleli da ga vide u reprezentaciji.



Igraš sjajno u Australiji. Kako objašnjavaš svoju drugu mladost?

- Jednostavno se sve tako poklopilo. Definitivno se osećam dobro, zdrav sam i pun samopouzdanja, što je možda i najbitnija stvar, mada iskreno - ni ja sam nisam očekivao ovako dobre rezultate cele ekipe, pa ni moje - rekao je Ninković.



Da li ti je Australija stvarno tako dobro legla? I zašto?

- Napravio sam pravi potez što sam izabrao Australiju, a ne Kinu. Pre svega, to je veoma lepa zemlja za život. Kad si zadovoljan van terena, onda moraš da igraš dobro.



Ljudi iz Saveza i selektor ne odustaju od tebe iako si pre nekoliko meseci rekao da bi ti bilo teško da se aklimatizuješ posle dugog puta. Hoćeš li igrati za Srbiju ako te selektor Slavoljub Muslin pozove?

- Kao što sam i ranije rekao, mislim da je to zasad baš teško. Opet, ako budem dobio poziv, ja ću se odazvati, kao što sam se uvek i odazivao. I dalje mislim da imamo mnogo mlađih igrača koji u ovom trenutku mogu da daju reprezentaciji više od mene. Ali selektor je taj koji odlučuje.



Navodno, ljudi iz Saveza i selektor Muslin, pored fudbalskih, žele te u reprezentaciji i zbog ljudskih osobina.

- Imamo veoma dobre igrače koji su tu već godinama i koji su na neki način vođe ove generacije. To su mnogo dobri momci. Tu pre svega mislim na Baneta i Kolarova, njih znam baš dugo i o njima imam samo reči hvale. Njih dvojica su i najviše na udaru, ali isto tako bili su Vidić i Stanković dok sam ja igrao za reprezentaciju. To je u Srbiji sasvim normalno - zaključio je Ninković.



Prvu narednu utakmicu u kvalifikacijama za SP Srbija igra protiv Gruzije 24. marta u Tbilisiju.

O predsedniku

KOKEZA NIJE ZVAO



Da li je bilo nekog kontakta s predsednikom FSS Slavišom Kokezom?

- Sa Slavišom imam dobar odnos, pre svega na prijateljskoj osnovi još iz Zvezde. On je jedan od retkih ljudi koji mi se i danas jave. Nikad s njim nisam pričao o povratku u reprezentaciju i mislim da ne bi ni trebalo. O tome se priča sa selektorom - jasan je Ninković.

