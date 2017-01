MOMAK KOJI ŽIVI SVOJ SAN: Igrao u sedmoligašu, dobio otkaz u fabrici, a onda prešao u ARSENAL

Bramal (20) je bio na probi u Kristal Palasu i Šefildu, ali oba kluba nisu želela da potpišu ugovor sa njim. On je krajem prošle godine dobio otkaz u jednoj fabrici automobila gde je radio za 400 funti nedeljno.



Bramal je početkom godine došao na probu u Arsenal, a Venger mu je odmah ponudio stipendijski ugovor i mesto u drugom timu "tobdžija". On će u londonskom klubu nedeljno da zarađuje nedeljno 3.000 funti.



"Ovo je neverovatan osećaj. Ne mogu da verujem da sam ovde u Arsenalu. Ovo je ludo. Do juče sam igrao sedmu ligu, a sada sam u Arsenalu. Ove igrače sam gledao na televiziji, a sada treniram sa njima. Čudo, pravo čudo", izjavio je Bramal.





Autor: Kurir sport