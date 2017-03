NAPADAČ SPARTAKA IZ MOSKVE: U Beogradu smo kao kod kuće

- Utakmicu kojom je otvoren naš novi stadion pamtiću, najverovatnije, čitav život. Bila je to prva utakmica na stadionu Spartaka. Na stadionu koji je po mom mišljenju najbolji stadion na kojem sam do sada igrao. Tog septembarskog dana su me obuzele neopisivo jake emocije. Sve je bilo dobro da ne može bolje biti: na stadion „Otkritie Arena“ je došlo mnogo navijača, igrali smo sa prijateljskom ekipom. I vreme nam je išlo na ruku. Uopšteno rečeno, do danas se s radošću sećam tog duela sa Srbima u Moskvi. A sada smo svi iščekujemo „revanš“ utakmicu u Beogradu! Uzgred, bio sam već tamo. Moj prijatelj mnogo voli da putuje. Jednom mi je rekao: „Srbija treba da se poseti obavezno“. Zimus smo za vreme odmora bili tamo.

Davidov će prvi put video stadion „Rajko Mitić“.

- Hteo sam i zimus da uđem na stadion, međutim, nisam uspeo da uđem pošto je bio zatvoren. Ali, prošetao sam oko stadiona. Imam čak i fotografiju sa njim u pozadini. Mnogo su mi se svideli grafiti ispisani crveno belim bojama. Tamo se još na mnogim mestima mogu videti slike malog romba, simbola Spartaka. I tako, osećam se u Beogradu kao kod kuće — rekao je Davidov.

Autor: Kurir sport