NE ŽELI U SRBIJU: Rumun glatko odbio Zvezdine milione!

To je potvrdio i predsednik kluba iz Bukurešta Điđi Bekali, koji po svaku cenu želi da angažuje rumunskog reprezentativca.

- S Budeskuom treba samo da završimo još neke detalje, ali verujem da će veoma brzo potpisati ugovor s nama. Želimo i Moraiša, s kojim sam već kontaktirao. Tu je i Tešeira, ali nebitno je da li ćemo ga uzeti sada ili na leto. Njega i Budeskua baš želim da vidim u redovima Steaue. To su igrači koji su nam potrebni - rekao je Bekali.



Ipak, neki mediji spominju da to nije gotova stvar i da rumunski reprezentativac još nije doneo konačnu odluku, ali da je bliži prelasku u klub iz Bukurešta, koji je dao bolju ponudu od Crvene zvezde. Ako Budesku odbije Steauu i odluči da pojača redove crveno-belih, biće to najveći transfer u istoriji srpskog fudbala. Po svemu sudeći, Budesku je poslušao savet FIFPro da fudbaleri zaobilaze Srbiju, jer klubovi ne isplaćuju redovno.



