NEMANJA NIKOLIĆ: Verujem u Pauna, možemo mnogo

Doduše, ubojiti dvadesetdevetogodišnji napadač nastupa za selekciju Mađarske, ali je rođen u Senti i nikada nije krio svoje srpsko poreklo. On je ove zime u Čikago stigao na nagovor trenera Paunovića i od njega se očekuje da bude glavna napadačka opcija ekipe. Upravo zbog toga, njegov prvi izlazak na teren u opremi Fajersa izazvao je veliku pažnju kod medija u Americi, koje je zanimalo šta je to, osim para, privuklo bivšeg napadača Legije da dođe u SAD.

"Nisu u pitanju pare. Da sam jurio za njima otišao bih u Kinu, gde su mi nudili mnogo više novca. Uz to, i u Evropi sam imao nekoliko ponuda, koje su približno slične kao ova Čikagova, ali mene je privukla ideja trenera Veljka Paunovića, kojeg izuzetno cenim. U pitanju je fantastičan trener, a takav je bio i kao igrač. Ima jak stav, veliki je profesionalac, svaki minut u njegovom životu je podređen fudbalu", rekao je Nikolić američkim medijim i nastavio:

"Prvi put kad smo nas dvojica razgovarali telefonom, to je trajalo puna dva sata. Objašnjavao mi je kakva je situacija u klubu, ligi, šta se od njega očekuje, šta on od mene očekuje i to vrlo studiozno. Verujem u njega i njegov projekat. Ne želim da obećavam ništa, samo hoću da kažem da ćemo se boriti kao životinje i verujem da će to doneti rezultat".

Nikolića su u Čikagu preporučile sjajne partije u dresu Legije i reprezentacije Mađarske, ali je momak rođen u Senti svestan da mora da bude još bolji ukoliko želi i da na američkom tlu ostane upamćen kao golgeter.

"Imam 29 godina, svuda gde god da sam igrao postizao sam golove i naravno da želim s tom praksom da nastavim i u Čikagu. Igram u napadu, to je moj posao i to ne treba nešto posebno isticati. Ne bih se zadovoljio nekim ličnim satisfakcijama, već želim da klub i ja zajedno napredujemo. Trudiću se da učinim druge boljima, a siguran sam da će i oni pozitivno uticati na mene. Kao što sam rekao, osnova svega je vera u sebe samog i trenera. Bez toga nema ničega. MLS je za mene novi izazov, ovde ima vrlo mali broj stranaca i od nas se očekuje da budemo ti koji će da prave razliku. Verujem da ću ispuniti očekicvanja", rekao je Nikolić.

Prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama počinje 4. marta, a Čikago fajers u prvom kolu igraju protiv ekipe Kolumbus kru.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO -

10 Najduhovitijih komentara posle Zvezdine pobede nad Baskonijom

http://chats.viber.com/kurirsport