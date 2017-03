NOVI UDAR: Miha i Ljajić ponovo zaratili

Fudbaleri Torina igrali su nerešeno s Interom u 29. kolu Serije A, a trener domaće ekipe Siniša Mihajlović bio je ljut na svog zemljaka Adema Ljajića, koji nije ispoštovao ono što mu je rekao srpski stručnjak.



To je otišlo toliko daleko da se Miha nekoliko puta drao u toku prvog poluvremena na njega, jer je bio nezadovoljan požrtvovanjem nekadašnjeg igrača Partizana. Trener Torina je zbog takvog ponašanja odlučio da zameni Ljajića u 65. minutu utakmice.

- Veoma me ljuti kada vidim da je igrač blizu njega, a on se ne potrudi da ga zaustavi, već povuče nogu. To se Ljajiću dogodilo nekoliko puta u meču s Interom i to je nedopustivo. Svi moraju da se bore za svaku loptu, uključujući i njega. Nema povlašćenih - poručio je Mihajlović.



Ostaje da se vidi kako će biti završen njihov nov sukob, ali valja podsetiti da ovo nije prvi put da su srpski stručnjak i on zaratili. Sukob datira još iz vremena kada je Miha bio selektor reprezentacije Srbije, kada je Ljajića izbacio iz selekcije jer nije hteo da peva himnu svoje zemlje.

Autor: Milan Nastić,Foto: AP