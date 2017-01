OPASNO: Veštačka trava na fudbalskim terenima izaziva rak?

Fudbalski tereni s veštačkom travom, koji su u poslednje vreme sve popularniji i u Srbiji, opasni su po zdravlje, budući da postoji indicija da izazivaju rak!

I večiti ugroženi... Zvezda i Partizan trenuiraju na veštačkoj travi

Primera radi, Najdžel Miguer tvrdi da je njegov sin Levis, koji je bio golman u akademiji Fudbalskog kluba Lids, oboleo od ove bolesti baš zbog toga što je, zbog pozicije u timu, bio u čestom kontaktu s podlogom. Identične sumnje pojavile su se i u Holandiji, gde je više od 30, mahom nižerazrednih i amaterskih klubova, odlučilo da zatvori vrata svojih veštačkih terena.- Kao toksikolog, ne bih trenirao na tim terenima sve dok se ne dokaže da su bezbedni - kaže profesor Martin van den Berg sa univerziteta u Utrehtu.Ove informacije iznenadile su donedavnog generalnog sekretara Fudbalskog saveza Srbije Nebojšu Ivkovića, koji veruje da će se krovna fudbalska organizacija u narednom periodu pozabaviti ovom temom.- Ovi podaci za mene su novost i treba biti oprezan u vezi s tim. FSS je širom Srbije otvorio 12 terena s veštačkom travom, a svi oni imaju sertifikat FIFA i ispunjavaju sve neophodne standarde. Pratićemo instrukcije FIFA i UEFA, informisaćemo se na tu temu, ali zasad nismo imali nikakve pritužbe na kvalitet terena - kaže Ivković.

Partizan

VAZURA: NISMO IMALI TAKAV SLUČAJ



Partizan u svom sportskom centru Teleoptik u Zemunu više od osam godina ima teren s veštačkom travom, a nedavno smo ispod južne tribine na stadionu otvorili još jedno takvo igralište. Dugogodišnja praksa koju imamo sa ovakvom podlogom do sada nije pokazala nikakve probleme, a mi ćemo u budućnosti, baš kao što smo i do sada to radili, pratiti instrukcije FSS i drugih nadležnih, pre svega zdravstvenih institucija - kaže generalni direktor Partizana Miloš Vazura.