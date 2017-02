PARTIZAN OSUDIO RASIZAM: Bačena je senka na meč zlonamernim činom pojedinaca

Partizan je u saopštenju na naveo da je utakmica na Banjici protekla u korektnoj igri i ponašanju igrača oba tima, ali da je na meč i pobedu crno-belih bačena senka.

"Nažalost, na ovaj meč i pobedu našeg kluba bačena je senka zlonamernim činom pojedinaca, ili grupe navijača, koja je obezvredila sve napore igrača i kluba da u fer i korektnoj borbi dođe do tri boda na premijeri prolećnog dela sezone. Partizan odlučno osuđuje rasističko skandiranje upućeno našem igraču Evertonu, koje je potpuno suprotno opredeljenju i mišljenju ogromne većine građana Srbije i svih navijača Partizana", navodi se u saopštenju.

Partizan je juče na Banjici pobedio Rad sa 1:0, u 22. kolu Super lige Srbije, prvom u prolećnom delu domaćeg šampionata. Posle utakmice došlo je do incidenta na terenu pošto je Everton Luiz dotrčao do tribine na kojoj su bili smešteni navijači Rada i pokazao im srednji prst, pošto su ga tokom utakmice vredjali na rasnoj osnovi, oponašajući majmunske krike. Tada je došlo do koškanja igrača na terenu, a Everton je dobio žuti karton.

"Oštro osuđujemo počinioce ovog bezumnog čina, koji nije samo rasistički, već predstavlja i akt mržnje prema Partizanu i svim građanima Srbije. Uvereni smo da fudbalski klub Rad ni na koji način nije povezan s nemilim scenama i verujemo da ovaj sramni događaj neće pokvariti naše sportsko prijateljstvo. Fudbalski klub Partizan će učiniti sve, da se u saradnji s nadležnim organima, takvo ponašanje trajno odstrani sa sportskih borilišta", piše u saopštenju.

Partizan je naveo da pruža punu podršku Evertonu, jednom od svojih najboljih igrača, koji je tokom boravka u Srbiji 'pre svega svojim ponašanjem i odnosom prema klubu, saigračima i obavezama', osvojio srca navijača.

"Svako ko je upoznao Evertona, može da posvedoči da je reč o izuzetnoj osobi, porodičnom čoveku, koji je gotovo u svakom intervjuu medijima isticao koliko su on i njegova porodica srećni i zadovoljni životom i odnosom ljudi u Srbiji prema njima. Tim pre, jučerašnje sramno ponašanje dela navijača je za svaku osudu svih normalnih ljudi u Srbiji", piše u saopštenju.

Partizan je naveo i da oseća obavezu da se izvini svima koji su uvredjeni i pogođeni rasističkim skandiranjem.

"Još jednom želimo da istaknemo da je ta poruka potpuno suprotna istoriji i tradiciji našeg naroda, kluba i opredeljenju naših navijača", navodi se u saopštenju Partizana.

Autor: Kurir sport,Beta