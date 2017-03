PLEŠI, MITRE! Trijumf Srbije i Lukin rođendan!

Fudbalski reprezentativac Srbije i igrač engleskog premijerligaša Njukasla Aleksandar Mitrović organizovao je veliko slavlje proteklog vikenda, a za to je imao dva dobra povoda!



Osim pobede nad Gruzijom s nacionalnim timom (3:1) u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, popularni Mitar je ovog vikenda proslavio i prvi rođendan sina Luke! Sa svojom izabranicom Kristinom Janjić, najbližim prijateljima i rodbinom fudbaler je u jednom beogradskom restoranu organizovao veselje.



Najveseliji od svih bili su ponosni roditelji malog slavljenika Luke, što se moglo videti po Kristininim objavama, koje je podelila sa svojim pratiocima na Instagramu. Mlada mama blistala je u kratkoj zelenoj haljini, u kojoj je i zaplesala s fudbalerom.



Njih dvoje još uvek svoju vezu nisu krunisali brakom, ali je fudbaler izjavio da uskoro i to planiraju da promene.

- Papir mi ne znači mnogo i nije mi toliko bitan, ali voleo bih da se venčam s Kristinom. Nismo to dosad stigli jer se sve nekako brzo dogodilo i nije bilo baš mnogo vremena, ali u bliskoj budućnosti planiramo venčanje - rekao je srpski reprezentativac, koji se vraća klupskim obavezama.

Autor: Anja Vukašinović