POHVALIO FSS Dejan Stanković: Sve je bolje posle Tomislava Karadžića

Odlazak Tomislava Karadžića s mesta predsednika Fudbalskog saveza Srbije i dolazak Slaviše Kokeze na njegovu poziciju doneli su pozitivne vetrove u srpski fudbal, koji laganim koracima ide ka ozdravljenju, tvrdi legendarni reprezentativac Dejan Stanković.



Fudbaler s najviše nastupa u dresu s nacionalnim grbom (103) ovu konstataciju je izneo u opširnom intervjuu za Vajs, u kojem je još jednom ponovio kako je siguran da će se „orlovi“ plasirati na Svetsko prvenstvo u Rusiji naredne godine.

Srbija izvor talenata



- Realno je da mi trenutno imamo problema u klupskom fudbalu, kao uostalom i manje-više svi u tranzicionoj Evropi. Ali generalno sam optimista. Srbija je nepresušni izvor talenata i reprezentacija je na pravom putu. Pre početka kvalifikacija pričao sam da 99 odsto idemo na Mundijal u Rusiju 2018. i još stojim iza te tvrdnje. Desile su se promene u našem fudbalu, i stvari idu nabolje - kaže Stanković.Prema Stankovićevim rečima, ključ oporavka srpskog fudbala leži u dobrim rezultatima reprezentacije, koji su došli zahvaljujući angažovanju novog selektora Slavoljuba Muslina.



Muslin pravi selektor



- Rad Slavoljuba Muslina se vidi iz utakmice u utakmicu, i onaj ko to hoće da vidi može da vidi pomak, a kao neko ko je toliko godina igrao u nacionalnoj selekciji, ja ga vidim. On je uočljiv što se tiče odnosa, interesovanja publike, svest se polako vraća... Srpski fudbal ne može biti bolji bez uspeha i stabilnosti reprezentacije. Ako to krene, svima će nam biti bolje - poručio je Stanković.

Novi izazov

POSAO U UEFA



Dejan Stanković je bio u izbornom štabu novog predsednika UEFA Aleksandar Čaferina i u ovoj organizaciji će dobiti vrlo odgovorno mesto, o kojem i dalje priča u malo zavijenoj formi.

- Ne mogu još precizno da pričam o tome, ali evo ovako - ostaću u svetu fudbala. Biću u kancelariji koja će se baviti čisto fudbalom, i to je nešto što mene ispunjava. Baviću se daljim razvojem ove igre - kaže Deki.

Obećanje

VRATIĆU SE U SRPSKI FUDBAL



Imenovanje Dejana Stankovića na mesto predsednika FSS u jednom trenutku je bila praktično završena stvar, ali je on u poslednjem trenutku odlučio da se oproba u nekim drugim vodama.

- Srpski fudbal je moj fudbal. Ja od toga nikad nisam bežao niti ću bežati. Imam samo 38 godina i srpski fudbal uvek može da računa na mene. Koliko god ja možda nisam fizički prisutan, tu sam da pomognem. Možda ne mogu da se vratim baš u ovom momentu, ali to je moja budućnost. To je moja zemlja, moja kuća, tako da ćemo se mi već družiti - pre ili kasnije - rekao je Deki.

Autor: Foto: Dado Đilas