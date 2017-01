POTPUNI HIT: Mijatović žrtva skrivene kamere; MIJATOVIĆ ZA KURIR: Ne dam potpis na Barsin dres VIDEO

Sadašnji i budući asovi mogli bi mnogo toga da nauče od Predraga Mijatovića, a neka prva lekcija bude ophođenje prema običnom čoveku, čak i kad je on navijač protivničkog tima i traži nemoguću uslugu.

Mijatović je, naime, bio „žrtva“ skrivene kamere jednog lokalnog madridskog TV kanala, koji mu je podmetnuo navijača Barse da ga dosadno moli da se potpiše na dres katalonskog kluba. U izjavi za Kurir bivši as Partizana i Real Madrida opisuje šta se dešavalo iza kulisa:



- Došao sam u prodavnicu s prijateljem i prodavac je počeo da navaljuje, iako sam mu lepo objašnjavao da to što on traži od mene ne mogu da ispoštujem i pored moje dobre volje. Rekao sam mu da sam „madridista“, da poštujem Barsu, ali da bi gaf s dresom naljutio navijače Reala - priča Mijatović.

Peđa o kazni UEFA NEPRIJATNA VEST ZA NAS PARTIZANOVCE Vest o Partizanovom izbacivanju iz UEFA takmičenja na jednu sezonu rastužila je Mijatovića. - Neprijatna je odluka UEFA, najviše za igrače i stručni štab, a onda i za nas navijače. UEFA i FIFA su organizacije sa jasnim pravilima ponašanja i ako se neko ne pridržava propisa, kazne su neminovne. Umeju da budu nemilosrdni, žao mi je što je to osetio i Partizan - rekao je Mijatović, koji isključuje priče o zaveri: - Da bih dao neki bolji komentar, morao bih tačno da znam kakva je odluka i zbog čega je doneta. Znam samo iz štampe šta se desilo i siguran sam da nema govora o zaveri.

Otkud strpljenja da na fin način odbijate „nepristojnu ponudu“?- Španci mnogo vole fudbal i svoje klubove. Iz tog razloga navijači zaslužuju respekt. Osim toga, skrivena kamera je snimljena u prodavnici iz mog komšiluka, gde sam redovna mušterija. Vidi se jasno da pričamo na mestu gde se kupuje voće...Nije vam bilo neobično to što vam prilazi prodavac?- Ha-ha-ha.. Ma, prijatelj koji je na snimku pored mene, on mi je sve smestio u dogovoru s TV produkcijom. Ispalo je, ipak, sve dobro!

Mijat o nasledniku

JOVETIĆ JE MAJSTOR, SAD TO ZNA I REAL!



Za svega tri dana jedan drugi Podgoričanin postao je hit u Španiji. Na debiju za Sevilju Stevan Jovetić je pogodio mrežu Real Madrida u kup meču, da bi u nedelju uveče golom u 92. minutu prekinuo niz „kraljevskog kluba“ od 40 utakmica bez poraza.

- Drago mi je što se Stevan Jovetić konačno nalazi u španskom fudbalu jer mislim da će u Primeri pokazati svoju pravu vrednost i talenat. Naravno, nije mi drago što je baš moj Real na svojoj koži osetio koliko je on dobar igrač. Stvarno je retkost doći u situaciju da igraš u tri dana dve utakmice s Realom, da budu debitantske i da na obe igrač postigne gol. Verujem da je to dobar nagoveštaj lepe Jovetićeve karijere u Španiji - kaže Mijatović.