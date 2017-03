RODITELJI JOJ PRETILI UBISTVOM: Ova žena je samo želela da igra fudbal, a evo kako je to ostvarila

Živela je u veoma neobičnim uslovima – majka joj se udala za brata, odnosno njenog ujaka, u mestu Karačali u kojem nije bilo neobično da postoje incestni brakovi. Otac joj je bivši niželigaški fudbaler i sama kaže da je od njega nasledila ljubav i talenat prema ovom sportu, ali nikada nije dobila priliku da zaigra.

“Nisam mogla da budem fudbalerka, a nisam želela ni da se udam. Udala sam se sa 40 godina, želela sam da budem glavešina sela”, rekla je Azize.



Sve do trenutka kada su čelnici lokalnog kluba Dijarbakir odlučili da je posete i ponude joj priliku da se bavi fudbalom, iako je u 49. godini života.



“Odrasla sam u selu i šutiram loptu od svoje šeste godine. Uvek sam se igrala sa loptom, jednom sam želela da odem na teren, ali mi roditelji nisu dali. Sada sam veoma srećna, iako imam 48 godina, osećam se kao da imam 17-18”.



Međutim, priča koja stoji iza svega mnogo je teža nego što mnogi mogu da zamisle, pošto nije trpela samo njena želja da trenira fudbal.



“Pošto se moja majka udala za mog ujaka, braća i sestre su išli u školu zbog njih. Mene su slali da ih čuvam, ali mi nisu dozvolili da nastavim školovanje posle osnovne škole”.



Gospođa Aj, koja je inače velika navijačica fudbalskog kluba Fenerbahče, tolika da je želela da sašije venčanicu u žuto-plavoj boji, proživela je nekoliko teških trenutaka sa majkom i ujakom.



“Ujak mi nije dozvoljavao da treniram. Svaki dan sam oblačila dres i izlazila napolje. Nisam smela da se igram sa muškarcima, pa sam često sedala na konja i lutala sama, sa loptom pod ruku. Jednom sam čak spakovala torbu i rekla da idem u klub. Roditelji su mi rekli da znaju adresu, da će me naći i ubiti ako to uradim. Rekla sam im da me sahrane ispod korner zastavice”, zaključila je Azize Aj.





Autor: Kurir sport