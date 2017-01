Saša Stamenković: Aleksandar Mitrović je zaboravio onu narodnu, gde ćeš na deliju?

Dvomeč Lige Evrope ostaće upamćen i po sukobu sa napadačem crno-belih Aleksandrom Mitrovićem.

- Sukobi i čarke na terenu su nešto čemu ne bi smelo biti mesta u fudbalu, zato iz ove perspektive bih voleo da mogu da vratim vreme i sigurno bih bio smireniji i pokušao da izbegnem sukob sa Mitrovićem, iako mislim da ja nisam bio krivac. Bio je veoma mlad, verovatno je hteo da se dodvori navijačima pa je skočio na mene, ali je zaboravio onu narodnu ‘gde ćeš na deliju’?, našalio se Stamenković u izjavi za Hotsport, uz pohvale na račun igre reprezentativca Srbije.

Stamenković se dotakao i perioda kada je nosio dres Crvene zvezde.

Branio si u Crvenoj zvezdi, veliki si Delija i ljubimac ‘severa’, da li ti je žao što sa voljenim klubom nisi uspeo da osvojiš titulu prvaka?

– Nije mi nimalo žao, jer svaku Zvezdinu titulu doživljavam kao da sam je ja osvojio. Kao igrač ili navijač za mene je to isto. Zato je velika privilegija biti navijač Crvene zvezde.

Bio si standardan golman Crvene zvezde u vreme dok je trener bio legendarni Robert Prosinečki. Sve se promenilo posle prijateljske utakmice sa Zenitom kada si vodio navijanje sa ‘severa’. Legendarni Robi ti je to zamerio i umesto tebe na gol je stao Boban Bajković. Šta se tada tačno dogodilo?

– Mnogi su mi postavili to pitanje, ali će to zauvek ostati među nama. Reč Zvezdaša prema Zvezdašu. Da me je opravdano sklonio sa gola i da nije opet bih isto uradio, jer jedan odlazak na ‘sever’ vredi više od bilo kog novca na svetu – ostao je i dalje zagonetan Saša Stamenković.

Da li stižeš i imaš li vremena da iz Kazahstana pratiš igre Crvene zvezde u Superligi Srbije?

– Naravno da pratim. Koga ću ako neću moju Zvezdu. Pratim šta se događa u svim sportovima.

Veliki si navijač Crvene zvezde, da li bi voleo da se ponovo vratiš na Markanu?

– Naravno da bih voleo jednog dana da se vratim u Zvezdu, ali samo pod jednim uslovom. On je da me Crvena zvezda želi. Za sada mogu da pomognem samo ka navijač – jasan je golman Okžetepesa.

Često smo te kao fudbalera Crvene zvezde viđali na košarkaškim utakmicama. Da li pratiš uspehe crveno-belih u Evroligi?

– To se podrazumeva. Pratim naš košarkaški tim u Evroligi. ‘Sram’ ih bilo da nas ovako ‘brukaju’ po Evropi, trebalo bi ih ‘sve kazniti’. Prvi put kada se budem video sa kapitenom Lukom Mitrovićem kritikovaću ga jer imam dosta drugova koji navijaju za Partizan, te sam zabrinut za njihovo zdravlje – našalio se Stameni na račun košarkaša, ali i Grobara.

(Hotsport)

Autor: Kurir sport