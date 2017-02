ŠĆEPOGOL: Mađarska se klanja Srbinu!

Marko Šćepanović razbija u Mađarskoj, gde je prvi strelac šampionata i jedan od najkorisnijih fudbalera.



Posle nekoliko godina lutanja, od Partizana, preko Olimpijakosa, do Tereka i Muskrona, Šćepović je ovog leta stigao u Budimpeštu, gde je obukao dres Videotona. Nekada slavni mađarski klub, višestruki prvak države, trenutno je lider u prvenstvu, ispred Honveda, Vašaša i Ferencvaroša.



U razgovoru za Kurir Marko Šćepović (25) otkriva da je infrastruktura u Mađarskoj daleko ispred Srbije, odnosno da su moderni stadioni ono čime se naše severne komšije ponose.

- Došao sam letos u Videoton s predrasudama i, iskreno, nisam znao da je ovde ovako dobra situacija. Mađarski fudbal krupnim koracima ide napred. To se najbolje vidi u organizaciji i sistemu klubova. Gotovo svi imaju moderne stadione, koji deluju kao svemirski brodovi u odnosu na one u Srbiji. Daleko su ispred nas i, nažalost, to je istina - kaže za Kurir Šćepović i dodaje:

- Moj Videoton gradi novi stadion, koji će koštati između 30 i 40 miliona. Verujem da će biti još bolji od stadiona kakve imaju Ferencvaroš ili MTK, koji su među najboljim u ovom delu Evrope.



Marko Šćepović je prvi strelac prvenstva Mađarske sa devet golova.

- Nekako mi se sve poklopilo. Ukupno sam u svim takmičenjima dao 12 golova i upisao šest asistencija. Mnogo znači i što igram u paru s Dankom Lazovićem, pravo je uživanje igrati s njim. Nismo igrali zajedno u Partizanu, a upoznali smo se preko Saleta Ilića.



Dok je selektor Srbije bio Siniša Mihajlović, Marko Šćepović je redovno dobijao poziv za reprezentaciju.

- Nadam se pozivu, ali treba ga prvo zaslužiti. Selektor Muslin zna šta radi. Bitno je da reprezentaciji ide dobro u kvalifikacijama, a mene ako pozovu, tu sam da pomognem - poručio je Šćepović.

Ljubav

PARTIZAN U KRVI



Partizan će uvek biti u srcu Marka Šćepovića, iako se pre četiri godine nije na lep način rastao s matičnim klubom:- Partizan mi je u krvi! Što je bilo, bilo je! Pratim utakmice Partizana, ne samo fudbalskog već i svih drugih klubova. Verujem u ove momke koji jure Crvenu zvezdu i nadam se da će, ako budu igrali dobro, vratiti titulu u Humsku.

Porodica

OTAC I BRAT VELIKA PODRŠKA



Otac Slađan, nekadašnji fudbaler Partizana, i brat Stefan velika su podrška Marku Šćepoviću.

- Otac mi je bio samo jednom u poseti, jer ne stiže od posla u Partizanu. Međutim, kad god se čujemo, udeli koristan savet. Bratu Stefanu sam više ja podrška nego on meni, pošto kod novog trenera u Hetafeu slabo igra. Nadam se da će se to uskoro promeniti - jasan je Marko.

Autor: Foto: Profimedia