SELEKTOR ZADOVOLJAN Slavoljub Muslin: Najgore poluvreme, ali najvažnija je pobeda

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin rekao je da je prvo poluvreme utakmice protiv Gruzije bilo najgore od kad je preuzeo ekipu, ali da je najvažnija pobeda.

"Još nismo završili, daleko smo od Rusije, ali je najvažnije da smo pobedili. Idemo dalje, spremamo se za druge utakmice. Prvo poluvreme je bilo najgore od kako sam selektor. Kao i obično smo grešili kod gola. Slabo smo počeli, a oni su dobili na samopouzdanju. Bili smo baš slabi u prvom poluvremenu. Da su dali drugi gol, ko zna kako bi se ova utakmica završila", rekao je Muslin posle utakmice u Tbilisiju.

Srbija je savladala Gruziju sa 3:1 i tako ostvarila treću pobedu u pet utakmica kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

"Nisam pogrešio kada sam rekao da je Gruzija dobra reprezentacija. Fudbal je malo nepravedan, žao mi je kolege, ali idemo dalje. U drugom poluvremenu smo igrali kako možemo, a možemo još bolje", kazao je Muslin.

Po njegovim rečima, greške poput one kod primljenog gola su direktne, a ne taktičke.

"To nisu taktičke greške, već direktne koje smo pravili i do sada. To se dešava, šta da se radi. Na sreću, promene koje sam izvršio su urodile plodom. Video sam gde su problemi", rekao je selektor.

Muslin je istakao da je Srbija imala sreće jer bi teško nadoknadila dva gola zaostatka da je Gruzija iskoristila neku od mnogobrojnih šansi posle prvog gola.

"Imali smo sreće, toliko slabo smo odigrali... Da smo gubili 2:0... Sve je moguće u fudbalu, ali bi bilo veoma teško. Rekao sam igračima šta smo grešili. Toliko loše smo odigrali, a završili na poluvremenu 1:1. Rekao sam im da ćemo pobediti ako odigramo malo bolje, oni su verovali i to se desilo", kazao je Muslin.

Muslin je kazao da je posebno srećan zbog gola Mijata Gaćinovića, koji je protiv Gruzije debitovao za A reprezentaciju.

"Drago mi je što je dao gol koji nas je rasteretio. Srećan sam zbog njega i dobrog početka u A reprezentaciji, ali i zbog nas", naveo je Muslin i pohvalio za rad na treninzima i Uroša Đurđevića i Sašu Lukića, koji nisu dobili priliku da debituju.

Naredni rival Srbije biće Vels, u utakmici koja će se igrati 11. juna u Beogradu.

Autor: Kurir sport,Beta