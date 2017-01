SKANDAL U HRVATSKOJ: Predsednik kluba udario fudbalera, a onda je nastao haos u svlačionici

Matić se prošle sezone istakao igrama u prvoligaškoj konkurenciji iako je Zagreb beležio očajne rezultate i ispao iz lige. Čak je i Dinamo Zagreb hteo da ga dovede.

Mladi, 22-godišnji i 195 centimetara visoki štoper je ostao u Zagrebu, odigrao dva meča u Drugoj ligi, a onda bukvalno nestao.

Konačno je objasnio šta se dogodilo.

"Još je bio avgust... Na treningu smo bili podeljeni u dve ekipe, a moji su gubili i nekako bezvoljno igrali. Ja sam izgubio živce i napucao loptu što je jako razljutilo mog predsednika-trenera Dražena Medića. On mi se tada obratio rečima: 'Udaviću te', na šta sam mu ja odgovorio kako je najbolje da odem s treninga. I krenuo sam prema svlačionici, ali tada mi se Medić isprečio i vratio me na teren. Kako sam bio dosta rastresen, nisam baš nastavio u dobrom ritmu, što je Medića dodatno razljutilo, pa mi je prišao i udario me. Naravno da sam nakon toga odmah otišao do svlačionice, ali on je krenuo za mnom, pa smo u svlačionici imali, ajmo to tako nazvati, dodatni obračun. Zaista ne bih o detaljima, ali nije bilo prijatno", rekao je Matić za "Jutarnji".

Autor: Kurir sport