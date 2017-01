ŠKULETIĆ KOPIRA STOJKOVIĆA: Partizanovci sa istom knjigom u istoj pozi

I fudbaleri čitaju. Nije šala, zaista je sve više igrača koji uz knjigu provode vreme u karantinu. Međutim, neki osećaju potrebu i da se pohvale da knjigu drže u ruci, pardon - na nogama.



Tako je Vladimir Stojković letos u Staroj Pazovi, uoči meča reprezentacije, uslikao sebe dok leži s knjigom na nogama, a potpuno istu pozu primenio je i Petar Škuletić, doduše na drugoj destinaciji, znatno egzotičnijoj, negde na moru.



I gle čuda - Škuletić čita istu knjigu kao Stojković - svetski hit iz oblasti popularne psihologije „Moć sadašnjeg trenutka“.



Reč je o bestseleru Njujork tajmsa.

- Predstavlja kompletan vodič, potpuni kurs iz meditacije i spoznaje. To je knjiga kojoj se treba stalno vraćati i svaki put kada joj se opet posvetite, bićete nagrađeni novom mudrošću i značenjem. To je knjiga koju će mnogi ljudi želeti da proučavaju do kraja života.

OVO ČITAJU FUDBALERI: ČISTA PSIHOLOGIJA



Opomena da treba biti zaista svestan svog života i oslobođen od prošlosti i budućnosti



Ima moć da stvarno promeni ljudski život, napisana je jasno kao zvuk zvona - reči odjekuju istinom



Poseduje snagu da menja živote, snagu da nas u potpunosti dovede do spoznaje ko smo zaista

Autor: Foto: Privatna arhiva,Foto: Profimedia