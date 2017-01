SRBI MENJAJU KLUBOVE: Ivanović prelazi u Everton, Marković na pragu Hala?

Engleski mediji navode da čelnici Evertona žele da angažuju srpskog igrača, koji je izgubio mesto u startnoj postavi Čelsija. On bi u Evertonu trebalo da zameni Fila Džagelku koji nastavlja karijeru u Sanderlendu. Srpski fudbaler je član Čelsija od 2008. godine, a odigrao je 375 mečeva za londonski klub.



Ivanović je navodno imao ponudu i Barselone, ali želi da ostane u Premijer ligi.



Engleski mediji navode da će još jedan srpski reprezentativac da promeni klub. Liverpul navodno želi da vrati sa pozajmice Lazara Markovića, koji je trenutno u Sportingu, i da ga pošalje u Hal. Marković je trebalo da ostane u Sportingu do kraja sezone, ali je u portugalskom klubu odigrao samo 14 utakmica i postigao je dva gola.



Čelnici Hala smatraju da bi Marković mogao da pomogne ovom klubu da izbegne ispadanje iz Premijer lige. Hal je trenutno 19. na tabeli Premijer lige sa 16 bodova. Međutim, portugalski mediji navode da bi Marković mogao da nastavi karijeru u Sampdoriji.



Marković je u Liverpul stigao 2014. godine iz Benfike, ali nije uspeo da se izbori za mesto u starnoj postavi. On je jedno vreme proveo na pozajmici i u Fenerbahčeu.

