SRBIJA GOSTUJE GRUZIJI: Orlovi, čuvajte se dželata Srba

Fudbalska reprezentacija Srbije ulazi kao favorit u večerašnji meč u Tbilisiju (18.00, RTS 1) protiv selekcije Gruzije, ali ranija iskustva „orlova“ na gostovanjima u zemljama bivšeg SSSR pokazuju da su se upravo sa tih utakmica često vraćali poniženi i poraženi.



Aleksandar Mitrović na sve to dodaje i još jednu činjenicu za oprez - selektor rivala je Slovak Vladimir Vajs, koji je s Petržalkom izbacio Partizan u meču za plasman u Ligu šampiona, dok je Zvezdu osramotio vodeći kazahstanski Kairat.

- Ovo nam je najteži ispit do sada, ne smemo da uđemo po principu „lako ćemo“, jer nam se to do sada više puta obilo o glavu. Videli smo da imaju neke rupe u odbrani, prekidi bi mogli da budu naša prednost jer smo bolji u skoku, ne smemo da im damo prostor i moramo da budemo na nivou iz mečeva sa Austrijom i Velsom. Vodi ih Vladimir Vajs, ali dobro, kao što rekoh, mislim da smo im dobro proučili vrline i mane - rekao je Mitrović.

Gruzija je u kvalifikacijama gubila bodove, iako su pokazali više od svojih protivnika.

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Foto: Dejan Ignjatović,Foto: fss-rs,Foto: Dado Đilas,Foto: Profimedia