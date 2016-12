SRBIN PRE HRVATA: Bane Ivanović na korak od Barselone?

Branislav Ivanović (32) blizu je potpisa za Barselonu, piše engleski tabloid "The Sun"!



Kapiten reprezentacije Srbije izgubio je mesto u startnoj postavi Čelsija kod Antonija Kontea, a Katalonci ozbiljno računaju na njega mesecima unazad, od kada postoji interes.



Ako je verovati Englezima, Srbin je bliži Barsi od Hrvata Darija Srne (34), čiji je dolazak iz Šahtjora do pre par nedelja bio gotova stvar.



Trener Barselone Luis Enrike ima problem na desnom beku i do dolaska Žoaa Kanselo iz Valensije na leto, želi da reši problem. Od kada je Dani Alveš otišao u Juventus, Enrike nema rešenje jer nema poverenja u Aleiksa Vidala, pa ovu poziciju najčešće pokriva mlađani Serhi Roberto.



Budžet za trošenje koji ima Luis Enrike iznosi 24,5 miliona evra.

Autor: Aleksandar Radonić