SRPSKI FUDBALER OSTAO BEZ KLUBA U HRVATSKOJ ZBOG ŠEŠELJA: Obožavam Putina, javno to kažem!

Radović je već drugi put ostao bez angažmana zbog Vojislava Šešelja.



Radović je zbog pojavljivanja na treningu FK Goražde u majici sa likom lidera Srpske radikalne stranke u oktobru 2015. ostao bez posla. On je trebalo da potpiše ugovor sa ekipom Zmaj iz Makarske, ali su nadležni organi u Hrvatskoj odbili njegov zahtev za izdavanje radne dozvole.



"Sa klubom iz Makarske sam sve dogovorio i nakon dobijanja radne dozvole je trebalo da potpišem ugovor. Bio sam odlično prihvaćen od strane saigrača i trenera Armanda Marencija, koji je bio zadovoljan onim što sam pružao na treninzima. Ljudi iz kluba su predali zahtev, ali je on ekspresno odbijen, a kao razlog navedeno je to što sam u prošlosti veličao Vojislava Šešelja. Sekretar kluba mi je rekao da je u subotu izašao i jedan članak u tamošnjim novinama o meni kao nekom ko veliča ratne zločince, iako Šešelj nikada nije osuđen. Nisam član nijedne stranke, imam pravo da simpatišem koga hoću, ali me je to skupo koštalo u Federaciji BiH i Hrvatskoj gde se politika umešala u sport", rekao je Radović i dodao:



"Evo... Sada javno kažem da simpatišem Vladimira Putina, ali se nadam da mi vrata nekih zemalja Evropske unije i SAD neće biti zatvorena".



Radović se vratio u Foču gde se priključio treninzima Sutjeske, a u narednih nekoliko dana pokušaće da nađe novi klub.



"Ne mogu da verujem šta se dešava, ali izgleda su vrata klubova u FBiH i Hrvatskoj za mene zatvorena iako nema razloga za to. Ja sam pre svega sportista koji nema predrasuda, jer da je suprotno ne bih ni išao u Hrvatsku. Zbog svega ovog moraću da potražim angažman u Srbiji ili nekom od klubova u Republici Srpskoj ili Srbiji, ako ne uspem da se dogovorim sa ljudima iz Sutjeske“, kazao je Radović.



On je pored Sutjeske igrao u Radničkom iz Lukavca, Goraždu i Proleteru iz Teslića.



"Da sam šovinista kako me predstavljaju ne bih igrao u federalnim prvoligašima ili išao u hrvatski Zmaj. Imam mnogo drugova Hrvata i Bošnjaka, a nikome od nas ne smetaju politički stavovi druge strane", istakao je Radović.



Euroblic/R. Jokić

