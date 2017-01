SRPSKI TRENER U KATARU: Slavko Matić potpisao za Al Šamal

Matić je ugovor potpisao 1. januara a ekipu je vodio na treningu, gde ga je predstavio generalni menadžer kluba Ahmed Ali.

- Pre dve nedelje boravio sam u Dohi, gde sam bio na jednom trenerskom seminaru. Video sam se sa mnogo prijatelja, jer sam od 2010. do 2014. radio u Kataru, kao trener mladog tima slavnog Al Ahlija. Upoznao sam se i sa našim ambasadorom Jasminko Pozdercem, koji je vrlo cenjen u diplomatskim krugovima. Nekoliko klubova me je kontaktiralo, ali sam se vratio kući da sa porodicom proslavim Novu godinu. Iz Al Shamala bili su najuporniji i vratio sam se i potpisao ugovor. Imamo sjajne uslove za rad. Sa mnom u stručnom štabu će biti asistent Miroslav Vasić i kondicioni trener Miloš Đurović. Moram da pomenem da su dva nekadašnja fudbaler Al Ahlija sada u mom novom klubu, koji su me zajedno sa čelnicima AL Ahlija i predložili za trenera. To je možda i najveća satisfakcija - istakao je Slavko Matić, koji ima samo 40 godina a već je trenirao nekoliko seniorskih ekipa u Srbiji i Sloveniji.

foto: Kurir sport

http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport