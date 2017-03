ŠTA VOZE SRPSKI FUDBALERI: Nekad fijat, a sad bembara

Kakav auto voziš, toliko i vrediš, između sebe govore fudbaleri.



Dobri automobili nekako su statusni simbol među igračima, ne samo kod nas već i u svetu. Kurir je napravio malu anketu s reprezentativcima o četvorotočkašima.



Fudbaleri su se prisetili svog prvog automobila, a onda otkrili koja kola danas voze. Pošto većina njih godinama, već živi i radi u inostranstvu, a samim tim zarađuje i veliki novac, sasvim je izvesno da voze automobile najboljih svetskih proizvođača.



Tako zvezda nemačkog Hamburgera Filip Kostić otkriva da je zaljubljenik u neobične automobile, iako danas vozi moćan i skup terenac.- Moj prvi automobil bio je „sitroen C3“. Čim sam položio, dobio sam ga na poklon. To je bilo dok sam igrao u Radničkom iz Kragujevca. Sada vozim „porše kajen“, ali planiram da ga menjam uskoro. Iskreno, volim nove i neobične modele automobila.

Fudbaler kineskog kluba Tjenđin TEDA Nemanja Gudelj seo je za upravljač čim je postao punoletan. Njegova strast su luksuzni terenci.- Prvi auto bio mi je „honda sivik“, koju sam dobio od NAC Brede. To je bilo pre sedam godina, počeo sam da vozim čim sam napunio 18 leta. Sada imam BMW X6! Za mene je to auto bez konkurencije. Pre toga je to bio X5. Volim visoka kola.Levi bek Anderlehta Ivan Obradović tvrdi da nema automobil u ličnom vlasništvu, već da koristi klupska kola:- Prvi automobil... Bio je to „fijat stilo“, i to 2007. godine, dok sam bio u Partizanu. Kupio sam ga od nekih premija. Danas vozim klupski „audi A4“. Iskreno, najviše mi odgovara da vozim klupski auto. Mogu vam reći da sam skroz zadovoljan.

Autor: Foto: Dado Đilas,Foto: Profimedia