TRENER LIVERPULA NIJE IZNENAĐEN: Klop na vrlo originalan način prokomentarisao Ranijerijev otkaz

Posle Žozea Murinja koji je u više navrata pružio podršku italijanskom stručnjaku, sada se oglasio i trener Liverpula Jirgen Klop.

On je na vrlo originalan način odgovorio na pitanje da li je izenađen otakazom svog kolege.

"Čuo sam za to. Da li sam iznenađen? Ne, to je samo fudbal, zar ne? Za mene je bilo nekoliko čudnih odluka u 2016. i 2017. godini kao što je Brekzit, Tramp, Ranijeri...", u svom stilu odgovorio je Klop, a potom nastavio.

"Stvarno ne znam i ne razumem zašto je Lester to uradio. Svi vide kakva je njihova situacija u prvenstvui Ligi šampiona, ali niko nije deo nje. Ranijeri je stavrno posebna osoba u ovom poslu, dobar je čovek. Upoznao sam ga kada je jendom posetio Dortmund i lepo smo popričali. On je predivan. Najbolje bi bilo otići na konferenciju Lestera i njih pitati zašto su to uradili", zaključio je Klop.

Autor: Kurir sport