TRENIRA NA PLAŽI: Neobična priča o srpskom fudbaleru koji igra na Jamajci

U toj egzotičnoj (ali i siromašnoj) državi fudbalski put poslao je mladog Čačanina Zvezdana Đorđilovića (22).

- Trener Slaviša Božičić me je pitao da li sam zainteresovan da dođem na Jamajku, prihvatio sam bez mnogo razmišljanja i nisam se pokajao. Ovde sam već šest meseci i utisci su sjajni - počeo je priču Đorđilović.

- Zavide kada im pošaljem slike sa plaže. Međutim, fotografija ne može opisati lepotu koja se vidi golim okom. Svako ko je u mogućnosti treba da poseti ovu prelepu zemlju i uživa. Ovde ljudi žive veoma opušteno, stalno su nasmejani i uživaju u svakom novom danu.

Đorđilović nosi dres Montego Beja, najboljeg kluba i lidera na tabeli.

- Utakmice su zanimljive, iznenadio sam se kad je prvenstvo krenulo. Nekada treninge imamo na plaži i to je neprocenjivo iskustvo. U proseku, naše mečeve prati oko osam hiljada ljudi, navijanje je konstantno od prvog minuta do kraja. Ljudi su me divno prihvatili, prilaze na ulicama da me pozdrave, pozivaju da se družim s njima - poručuje Đorđilović.



