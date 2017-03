(UŽIVO, VIDEO) KURIR SA ORLOVIMA U TBILISIJU Gruzija - Srbija 18.00

Fudbalska reprezentacija Srbije ulazi kao favorit u meču u Tbilisiju protiv selekcije Gruzije, ali ranija iskustva 'orlova' na gostovanjima u zemljama bivšeg SSSR pokazuju da su se upravo sa tih utakmica često vraćali poniženi i poraženi.

Aleksandar Mitrović na sve to dodaje i još jednu činjenicu za oprez - selektor rivala je Slovak Vladimir Vajs, koji je s Petržalkom izbacio Partizan u meču za plasman u Ligu šampiona, dok je Zvezdu osramotio vodeći kazahstanski Kairat.

Ovo nam je najteži ispit do sada, ne smemo da uđemo po principu „lako ćemo“, jer nam se to do sada više puta obilo o glavu. Videli smo da imaju neke rupe u odbrani, prekidi bi mogli da budu naša prednost jer smo bolji u skoku, ne smemo da im damo prostor i moramo da budemo na nivou iz mečeva sa Austrijom i Velsom. Vodi ih Vladimir Vajs, ali dobro, kao što rekoh, mislim da smo im dobro proučili vrline i mane - rekao je Mitrović.

Gruzija je u kvalifikacijama gubila bodove, iako su pokazali više od svojih protivnika.

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Slavoljub Muslin rekao je u Tbilisiju da je Gruzija nepredvidiva ekipa, koja svakog može da pobedi u jednoj utakmici, ali da je njegov tim svestan šta ga očekuje i da veruje u pobedu.

Kapiten srpskog tima Branislav Ivanović apostrofirao je značaj timske igre.

"Gruzija je opasan protivnik, sigurno su rasterećeniji, igraju visok presing, ali mi znamo šta treba da uradimo da osvojimo bodove ovde. Potrebno je da odigramo kao tim i rezultat neće izostati", rekao je Ivanović.

Utakmica će se igrati na stadionu Dinamo arena u Tbilisiju, čiji je kapacitet 54.549 mesta. Očekuje se da će utakmicu gledati oko 30.000 ljudi.

Srbija posle četiri kola zauzima drugo mesto na tabeli Grupe D sa osam bodova, dok petoplasirana Gruzija ima dva. Prva na tabeli je Irska sa 10, Vels ima šest, Austrija četiri, dok je poslednja Moldavija sa jednim.

Autor: Kurir sport