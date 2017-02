(VIDEO) ANĆELOTI POKAZAO SREDNJI PRST NAVIJAČU: Ne kajem se i neću da se izvinim

Bajern i Herta igrali su u subotu u Berlinu bez pobednika, 1:1. Kamere su uhvatile Anćelotija kako pokazuje srednji prst jednom navijaču domaćeg tima.



Italijan tvrdi da ga je navijač Herte pljunuo pošto je Bajern stigao do izjednačenja u 96. minutu.



"Nije mi žao i neću da se izvinim. On me je pljunuo", rekao je trener Bajerna.





Autor: Kurir sport