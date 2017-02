(VIDEO) CRNI SRBIN BRANI NAŠU ZEMLJU: U Srbiji nema rasizma, ali u Čikagu...

Amerikanac Jovan Crnović (24) to jest Džibri Bel, poznatiji kao "Crni Srbin" izjavio je da u Srbiji nema rasizma.

Džibril Bel se oglasio na društvenim mrežama pošto je u svetu odjeknula vest da su navijači Rada pre nekoliko na meču sa Partizanom vređali fudbalera crno-belih Brazilca Evertona Luiza.



Jovanova ljubav prema Srbiji počela je pre nekoliko godina kada ju je prvi put obišao zbog ljubavi, a potom je snimio video-klipove u kojima repuje o ćevapima, eurokremu i rakiji.





"Živim u Americi, državi koja je izgrađena na ropstvu i krvavom otimanju teritorije od naroda koji je tu živeo. Usvojio sam Srbiju kao moju domovinu iz nekoliko razloga. Ta zemlja me je naučila mnogo čemu, raznim životnim lekcijama. Kultura i običaji istočne Evrope vas uče stvarima koje ne možete da naučite u američkoj kulturi.Međutim, kao ljudi, i dalje se bavimo epidemijom mržnje i straha. Rasizam je bolest, koja mora da se iskoreni, a na nama je da nađemo lek. Bitni su pokreti kao što su CRNI SRBI, jer oni prave kulturne mostove.Nekoliko mojih američkih prijatelja su me pitali da li sam iskusio rasizam dok sam boravio u Srbiji, nakon što su pročitali vest . Nikada nisam iskusnio rasnu mržnju dok sam živeo u istočnoj Evropi. Iskusio sam više rasizma za dve godine u Čikagu nego za ceo život na bilo kom drugom mestu. To je sve zbog nedostatka znanja, razumevanja i komunikacije", napisao je Bel.





Autor: Kurir sport