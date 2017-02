(VIDEO) KATALONCI SE IGRALI: Barselona deklasirala Bilbao na Nou Kampu

Vođstvo Barseloni doneo je Pako Alkaser 18. minutu. Trener Barselone Luis Enrike pružio je priliku Paku Alkaseru, koji je bio u prvoj postavi, a on se prvi upisao u strelce. To je njegov drugi gol, ali tek prvi u prvenstvu otkako je u avgustu iz Valensije prešao u Barselonu za 30 miliona evra.



Vodjstvo je udvostručio Mesi u 40. minutu golom iz slobodnog udarca. To je bio njegov 27. gol iz slobodnog udarca i najbolji je u tom segmentu u istoriji kluba, pošto je pretekao Ronalda Kumana. Mesi je tako postigao 16. gol u prvenstvu i izjednačio se sa Suaresom na prvom mestu liste strelaca.



Konačan rezultat postavio je Aleš Vidal u 67. minutu.





Barselona je druga na tabeli sa 45 bodova, dok prvoplasirani Real ima bod više i dva meča manje. Bilbao je osmi sa 32 boda.

Autor: Kurir sport,Foto: Reuters