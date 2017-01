(VIDEO) POGBA PREKINUO ZLATANOV INTERVJU, A IBRA GA SPUSTIO: Mali, dok mačke nema, miševi kolo vode!

Ibrahimović je bio specijalni gost Tijerija Anrija u emisiji "Skaj sports".



"Nemam nikakvih problema s kritikama na svoj račun. To me prati kroz celu karijeru i one su mi dodatna motivacija. Ljudi svašta pričaju o meni, kritikuju me neki bivši saigrači, a ja ne mogu da se setim gde su oni uopšte igrali. Ali sigurno je da će da me pamte celog života", rekao je Ibrahimović.





U jednom trenutku razgovora iznenada je u studio ušao i Pol Pogba. On je zagrlio obojicu, a potom se uključio u razgovor.Pogba je na utakmici protiv Hala pogodio stativu, dok je Ibrahimović sedeo na klupi."Da li je ušla u gol? Nije. Dakle, ja šutiram sledeći, bez brige. Gledao sam te i želeo sam da postigneš gol, ali nisi. Sada si u problemima, to ti je bila jedina šansa da i dalje izvodiš slobodne udarce. Za vikend se ja vraćam na teren, jer kada mačke nema miševi kolo", objasnio je Ibrahimović. Pratite KURIR na VIBERU: http://chats.viber.com/kurirsport

Autor: Kurir sport